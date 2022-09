Harry et Meghan “sont retournés à Los Angeles hier” pour retrouver les enfants Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, après les funérailles de Queen

Le PRINCE Harry et Meghan Markle sont retournés à Los Angeles hier pour retrouver leurs enfants hier, a-t-on affirmé.

Le duc et la duchesse de Sussex seraient rentrés chez eux pour être avec Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, juste un jour après les funérailles de la reine lundi.

Tatler a maintenant signalé que le couple avait pris un vol depuis l’aéroport d’Heathrow mardi après la prolongation de leur voyage au Royaume-Uni.

Ils sont arrivés dans le pays au début du mois pour deux événements caritatifs – mais leur séjour ne devait pas dépasser une semaine.

Mais lorsque Sa Majesté est tombée malade pendant son séjour à Balmoral et est malheureusement décédée, Harry et Meghan ont changé leurs plans pour rester dans le pays pendant la période de deuil de 10 jours.

Ils sont restés à Frogmore Cottage sur le domaine de Windsor tout au long.

Il a été rapporté que le couple désormais basé aux États-Unis pourrait faire venir Archie et Lilbet pour les funérailles de leur arrière-grand-mère – mais les jeunes ont fini par rester avec la mère de Meghan, Doria Ragland, en Californie.

Les Sussex ont quitté la famille royale en 2020, Meghan restant à l’écart jusqu’au jubilé de platine de la reine en juin.

Harry est brièvement revenu seul pour les funérailles du prince Philip en avril de l’année dernière tandis que Meghan est restée en Amérique.

Et une source proche de Sa Majesté a depuis affirmé que le défunt monarque était blessé et épuisé lorsque son petit-fils et sa femme sont partis.

Dans sa déclaration, la reine les a remerciés pour leur travail “dévoué” en disant qu’elle était “particulièrement fière de Meghan”.

Elle a ajouté : “C’est l’espoir de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permette de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible.”

Cependant, un nouveau livre à paraître révèle les sentiments de la défunte reine.

Un extrait de The New Royals, publié dans Vanity Fair, a affirmé que Sa Majesté avait confié à un ami proche qu’elle était épuisée par la décision.

La source a déclaré: “Elle était très blessée et m’a dit:” Je ne sais pas, je m’en fiche et je ne veux plus y penser. “”

