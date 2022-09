Harry et Meghan sont de retour au Royaume-Uni et sont arrivés à Frogmore Cottage la nuit dernière après avoir séjourné à Los Angeles pour fêter l’anniversaire de maman

HARRY et Meghan seraient revenus au Royaume-Uni la nuit dernière après avoir séjourné à Los Angeles pour fêter l’anniversaire de sa mère.

On pense que le duc et la duchesse de Sussex basés aux États-Unis se sont envolés pour le Royaume-Uni hier et sont de retour à Frogmore Cottage à Windsor.

Harry et Meghan seraient de retour au Royaume-Uni après leur arrivée hier soir Crédit : AP

Meghan devrait prononcer un discours lors d’un sommet caritatif à Manchester Crédit : Reuters

On pense que le duc et la duchesse de Sussex étaient au Frogmore Cottage à Windsor hier soir

On ne sait pas s’ils ont emmené les enfants Archie et Lilibet avec eux.

Cependant, on pense qu’ils ont chronométré leur voyage pour partir après avoir célébré vendredi le 66e anniversaire de la mère de Meghan, Doria Ragland.

Cela vient après la nouvelle que le couple recevra une opération de sécurité en anneau d’acier pour une apparition caritative au Royaume-Uni demain au milieu d’une dispute sur leur protection.

Manchester entendra le premier discours de Meghan sur ces rives depuis mars 2020.

Elle devrait prononcer un discours sur l’égalité des sexes lors de la cérémonie d’ouverture du forum des jeunes leaders de One Young World.

La zone à l’extérieur du Bridgewater Hall de 2 300 places sera dégagée une heure et demie avant.

Hier soir, il est devenu clair que la police de Manchester ne fournira pas d’agents, la propre équipe de sécurité du couple et les organisateurs de l’événement étant censés les protéger.

Une source de la police du Grand Manchester a déclaré: “Je crois comprendre que cet événement ne reçoit pas de ressources policières dédiées et est sécurisé de manière privée.”

Le duc de Sussex poursuit le ministère de l’Intérieur, affirmant que la décision de retirer ici ses gardes du corps de police armés officiels financés par les contribuables est “injuste” et “illégale”.

Une source royale avait précédemment déclaré au Sunday Times comment la reine avait été secouée par les bouffonneries de Harry et Meg.

Ils ont dit que Sa Majesté “ne veut pas être tout le temps en haleine, attendant de voir ce que sera la prochaine bombe nucléaire – cela fera des ravages”.

Bien que les arrangements officiels de protection des Sussex au Royaume-Uni tout au long de la semaine ne soient pas clairs, on pense qu’ils bénéficieront de «mesures de sécurité ad hoc».

Et ils tomberont sous la protection des flics royaux tout en restant dans l’enceinte du château de Windsor.

Après le sommet d’aujourd’hui, le duc et la duchesse de Sussex se rendront ensuite à Düsseldorf mardi pour marquer un an avant les prochains Jeux Invictus de Harry.

Il apparaîtra à sa première conférence de presse depuis qu’il a quitté la vie royale, selon The Sunday Telegraph.

Il dit qu’il “fera des remarques” mais partira sans parler directement aux journalistes.