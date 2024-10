Harry et Meghan sont dans une « très mauvaise situation »

Les derniers mois ont été riches en rumeurs concernant la relation royale entre le prince Harry et son épouse Meghan. Les deux ont commencé à apparaître séparément lors d’événements publics, Harry s’est envolé seul pour Londres et de là a continué vers le Lesotho en Afrique, et Meghan, pour sa part, est apparue sur un tapis rouge de Los Angeles dans un robe rouge vif surnommée la « robe de vengeance » comme le disaient les amis du duc, il « veut des épices de sa femme ».

Et il semblerait que la difficulté vécue par le duc et la duchesse de Sussex ne s’arrête pas à l’aspect matrimonial. L’experte royale Angela Levin a été interviewée par GB News et a déclaré que la situation du couple était également mauvaise dans le domaine des affaires.

« Harry et Meghan traversent leurs prochaines étapes. Harry a un problème avec son visa pour les États-Unis et il ne pourra peut-être pas y rester », a expliqué Levin, ajoutant que cela pourrait être lié au choix du couple d’acheter une maison à Portugal. « Ils prétendent qu’ils travailleront beaucoup séparément. On ne décide d’une telle chose que si on ne veut pas beaucoup être ensemble. »

3 Voir la galerie Le prince Harry et son épouse Meghan traversent une période difficile (Photo : Reuters)

La demande de visa américain d’Harry s’est heurtée à des difficultés en raison de son illustre passé, qui comprend de nombreux médicaments. En septembre, le juge Carl Nichols du tribunal de district américain a statué que « le public n’a aucun intérêt à ce que les dossiers d’immigration du duc soient divulgués » et que la procédure d’obtention du visa est donc restée confidentielle. « Comme tout citoyen étranger, le duc a intérêt à préserver sa vie privée grâce à son statut d’immigration », a-t-il précisé.

Harry et Meghan ont déménagé aux États-Unis en 2020, quelques mois seulement après avoir quitté leurs fonctions de membres de la famille royale. Dans le livre de Harry « Spare », le prince décrit comment il consommait des drogues telles que la marijuana, la cocaïne et les champignons hallucinogènes, et par conséquent, et conformément aux lois des États-Unis, sa demande de visa devrait être soumise à un examen attentif, principalement en ce qui concerne son consommation de drogues – passée et présente.

3 Voir la galerie Prince Harry, duc de Sussex (Photo : Brian Otieno/Getty Images pour Sentebale)

Et en parlant de questions de visa aux États-Unis, rappelez-vous que les élections présidentielles américaines auront lieu la semaine prochaine et que si Donald Trump gagne, Harry devrait y avoir également un problème, puisque Meghan s’est prononcée contre Trump à plusieurs reprises – et le l’ancien (et peut-être futur) président n’a pas oublié et n’a certainement pas pardonné.

En septembre, Harry et Meghan ont appelé le public à ne pas voter pour Trump. « Tous les quatre ans, on nous dit la même chose, à savoir que c’est l’élection la plus importante de notre vie. Mais celle-ci l’est », a déclaré Meghan dans une vidéo, ajoutant : « Lorsque nous votons, nos valeurs sont mises en action et notre des voix se font entendre. Votre voix nous rappelle que vous comptez, parce que vous l’êtes, et que vous méritez d’être entendu. »

3 Voir la galerie Meghan dans la « robe de vengeance » rouge (Photo : Tommaso Boddi/Getty Images)

« Cette élection, je ne pourrai pas voter ici aux Etats-Unis. Mais beaucoup d’entre vous ne savent peut-être pas que je n’ai pas pu voter au Royaume-Uni toute ma vie », a déclaré le prince Harry, en raison de la couronne royale britannique. la neutralité politique de la famille. « À l’approche de novembre, il est essentiel que nous rejetions les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne. »

Trump, bien sûr, ne pouvait pas ignorer les paroles de la duchesse, et lors d’une conférence de presse, interrogé sur les paroles de Harry et Meghan, il a répondu : « Je ne suis pas fan d’elle. Je vais le dire… et c’est quelque chose qu’elle a dû déjà entendre – je souhaite à Harry beaucoup de succès, il en aura certainement besoin.

Soit dit en passant, nous n’avons pas tendance à être d’accord avec Trump, mais dans ce cas, il n’a pas tort.