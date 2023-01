Harry et Meghan s’excusent pour la colonne “nue”

LONDRES –

Le présentateur de télévision britannique Jeremy Clarkson a déclaré qu’il avait envoyé des excuses au prince Harry et à Meghan après avoir écrit dans une chronique d’un journal national qu’il espérait que la duchesse de Sussex serait un jour forcée de défiler nue dans les rues.

Clarkson, qui a acquis une renommée mondiale en tant que présentateur de l’émission automobile “Top Gear”, a écrit dans le tabloïd Sun en décembre qu’il détestait Meghan au “niveau cellulaire”, ce qui lui a valu une condamnation généralisée de la part des politiciens, de ses employeurs et même de sa propre fille.

L’article d’opinion de Clarkson sur le duc et la duchesse de Sussex est devenu l’article le plus critiqué pour le régulateur britannique des normes de presse, avec plus de 20 000 plaintes reçues.

Lundi, Variety a rapporté qu’Amazon Prime Video était susceptible de se séparer de Clarkson, citant des sources qui ont déclaré que le géant du streaming ne travaillerait pas avec lui au-delà des saisons de “The Grand Tour” et “Clarkson’s Farm” qui ont déjà été commandées.

Ni Amazon Prime ni un représentant de Clarkson n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Le langage que j’avais utilisé dans ma chronique était honteux”, a déclaré Clarkson sur Instagram lundi, ajoutant qu’il avait envoyé ses excuses le matin de Noël. “Je suis vraiment désolé.”

Harry et Meghan ont fait les gros titres dans le monde ces dernières semaines après que le couple a publié une série Netflix, et plus tard le livre de Harry, dans lequel ils ont accusé la presse tabloïd britannique de misogynie et de racisme.

Harry a déclaré à la chaîne de télévision ITV que les commentaires de Clarkson étaient non seulement horribles et blessants, mais qu’ils encourageraient les gens du monde entier à penser qu’il était acceptable de “traiter les femmes de cette façon”.

Un porte-parole de Harry et Meghan a déclaré lundi que bien qu’il y ait eu des excuses, “ce qu’il reste à régler, c’est sa tendance de longue date à écrire des articles qui propagent la rhétorique de la haine, les théories du complot dangereuses et la misogynie”.

“A moins que chacun de ses autres articles ait également été écrit” à la hâte “, comme il le déclare, il est clair qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé partagé à la hâte, mais plutôt d’une série d’articles partagés dans la haine”, a déclaré le porte-parole.

Suite à la réaction généralisée du public après la publication de sa chronique, Clarkson a déclaré précédemment qu’il était “horrifié d’avoir causé tant de mal”.

Il a déclaré lundi que malgré les excuses du journal Sun et ses efforts pour s’expliquer, plus de 60 législateurs britanniques “ont exigé que des mesures soient prises”.

Il a déclaré que ses employeurs – le diffuseur britannique ITV et Amazon – « étaient à incandescence ».

“Il est difficile d’être intéressant et vigilant en même temps”, a déclaré Clarkson dans son message.

“Très bientôt, je serai grand-père, donc à l’avenir, j’écrirai peut-être juste à ce sujet.”



(Reportage par Farouq Suleiman et Michael Holden; Montage par Vin Shahrestani)