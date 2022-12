Harry et Meghan s’en prennent aux médias britanniques dans un nouveau documentaire sur Netflix

La mini-série en six parties, intitulée “Harry & Meghan”, agit comme une lettre d’amour à la relation très médiatisée du couple, révélant de nouveaux détails sur leur première introduction en 2016 via un ami commun sur Snapchat à leur décision ultime de se retirer de la famille royale en 2020.

“J’ai l’impression de faire partie de cette famille, il est de mon devoir de découvrir cette exploitation et cette corruption qui se produisent au sein de nos médias”, déclare Harry dans l’épisode d’ouverture.

Dans l’épisode d’ouverture, Harry décrit la sortie du documentaire comme un acte de “devoir et de service”. Il fait partie d’une série de programmes que la paire produit dans le cadre d’un accord commercial avec Netflix.

Dans une série présentée comme exposant « toute la vérité » derrière la vie du couple au sein de la famille royale britannique, le duc et la duchesse de Sussex ont également condamné le « préjugé inconscient » autour de la race au sein de Buckingham Palace et le manque de soutien qu’ils ont reçu d’autres membres de la famille royale.

Le prince Harry et Meghan Markle ont dénoncé ce qu’ils ont appelé “l’exploitation et la corruption” de la presse britannique dans un nouveau documentaire Netflix très attendu publié jeudi.

Mais dans les épisodes publiés jusqu’à présent, la série se distingue autant par ce qu’elle manque que par ce qu’elle contient.

Il y a peu de questions difficiles, voire aucune, et un manque évident de voix critiques tout au long du documentaire.

Le frère de Harry, William, le prince de Galles, par exemple, ne figure que brièvement dans un montage de photos d’enfance, et il y a peu de références à des querelles plus larges entre le couple et d’autres membres de la famille royale au cours des dernières années.

Il y a aussi un manque évident de contribution des autres membres de la famille royale.

Un avertissement au début du premier épisode indique que les membres de la famille royale “ont refusé de commenter le contenu de cette série”. Cependant, une source royale senior a confirmé à NBC News que ni le palais de Buckingham, ni le palais de Kensington, ni aucun membre de la famille royale n’étaient au courant d’une telle approche pour commenter le contenu de la série.

Voici ce que nous dit la série :