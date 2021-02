Harry et Meghan reviennent sous les projecteurs avec une interview d’Oprah

LONDRES – Le prince Harry et sa femme, Meghan, ont choisi la Saint-Valentin pour annoncer qu’ils attendaient leur deuxième enfant, confirmant l’heureuse nouvelle avec une photo de rêve en noir et blanc d’eux-mêmes posée sous un arbre – un Harry pieds nus caressant les cheveux de Meghan, elle bébé bosse à peine plus petit que son sourire.

En l’espace d’une journée, les tabloïds britanniques se plaignaient. C’était une démonstration indigne pour un prince qui est toujours sixième en ligne pour le trône, ont-ils dit. Un podiatre consulté par le Daily Mail est allé jusqu’à dire que les pieds d’Harry avaient l’air légèrement déformés, avec des oignons qui pourraient être le résultat de son entraînement militaire rigoureux.

Alors que Harry et Meghan marquent le premier anniversaire de leur rupture acrimonieuse avec la famille royale britannique, il est clair que les blessures n’ont pas encore guéri – entre eux et la presse tabloïd ou même, selon des personnes ayant des liens avec le palais de Buckingham, entre eux et des membres de la Chambre de Windsor.

Harry sera bientôt dépouillé de ses commandements militaires honoraires et de ses nominations de favoritisme, résultat d’un examen de 12 mois de l’accord qui codifiait le retrait du couple de ses fonctions en tant que membres de la famille royale à plein temps. Meghan perdra également ses nominations, qui incluent la patronne du Théâtre national.