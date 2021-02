Harry et Meghan renoncent au travail officiel pour la famille royale

LONDRES – La reine Elizabeth II a confirmé vendredi que le prince Harry renoncerait à ses titres militaires honorifiques et à ses nominations de favoritisme, cimentant la scission entre lui et la famille royale britannique qui s’est ouverte l’année dernière lorsque lui et sa femme, Meghan, ont annoncé qu’ils voulaient prendre du recul de leurs fonctions officielles.

Meghan renoncera également à ses nominations de favoritisme, a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué, notant que la reine répartirait les titres et les nominations à d’autres membres de la famille.

« En s’éloignant du travail de la famille royale », a déclaré le palais à propos de Harry et Meghan, « il n’est pas possible de continuer avec les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public. »