Harry et Meghan rejettent les excuses de Sun comme un ” coup de pub “

LONDRES –

Le prince Harry et son épouse Meghan ont rejeté samedi les excuses du tabloïd Sun pour avoir publié une chronique très critique à l’égard de Meghan en tant que ” coup de pub ” et ont déclaré que le journal ne l’avait pas contactée pour s’excuser.

Dans la chronique, le présentateur de télévision Jeremy Clarkson a écrit à propos de Meghan: “La nuit, je suis incapable de dormir alors que je suis allongé là, grinçant des dents et rêvant du jour où elle sera obligée de défiler nue dans les rues de chaque ville en Grande-Bretagne tandis que les foules scandent “Honte !” et jetez-lui des morceaux d’excréments.

L’organisme de réglementation britannique Independent Press Standards Organization (IPSO) a déclaré mardi avoir reçu plus de 17 500 plaintes, le plus grand nombre concernant un article depuis sa création en 2014.

“Bien que le public mérite absolument les regrets de la publication pour ses commentaires dangereux, nous ne serions pas dans cette situation si The Sun ne continuait pas à profiter et à exploiter la haine, la violence et la misogynie”, a déclaré un porte-parole de Harry et Meghan.

“De vraies excuses seraient un changement dans leur couverture et leurs normes éthiques pour tous. Malheureusement, nous ne retenons pas notre souffle.”

Le Sun, dans ses excuses, a déclaré: “Nous, au Sun, regrettons la publication de cet article et nous en sommes sincèrement désolés”, ajoutant que l’article avait été supprimé de son site Web et de ses archives.

Plus de 60 législateurs ont signé une lettre écrite par Caroline Nokes, présidente de la commission parlementaire sur les femmes et les égalités, au rédacteur en chef de The Sun avertissant que de tels articles contribuent à un climat de haine et de violence à l’égard des femmes.

Dans une déclaration publiée sur Twitter lundi, Clarkson a déclaré qu’il était “horrifié d’avoir causé tant de mal” et qu’il serait “plus prudent à l’avenir”.

Le duc et la duchesse de Sussex, comme Harry et Meghan sont officiellement connus, ont démissionné de leurs fonctions royales en mars 2020, affirmant qu’ils voulaient faire de nouvelles vies aux États-Unis loin du harcèlement médiatique.

Dans une série documentaire Netflix, Meghan a expliqué comment son traitement par les médias l’avait laissée suicidaire et inquiète quant à la sécurité de ses enfants et elle-même.



