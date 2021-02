Harry et Meghan reçoivent l’amour d’anciens mécènes après la sortie royale

En outre, Le Théâtre National, dont Meghan est devenue la patronne en 2019, a noté qu’elle «est très reconnaissante du soutien offert par la duchesse de Sussex tout au long de son patronage».

« La duchesse a défendu notre travail avec les communautés et les jeunes à travers le Royaume-Uni, et notre mission de rendre le théâtre accessible à tous », lit-on dans un communiqué. « Comme l’a déclaré Buckingham Palace, le processus de nomination d’un nouveau patron est en cours et sera annoncé en temps voulu. »

L’Association des universités du Commonwealth, un patronage que Meghan a également hérité de Sa Majesté en 2019, reviendra également à la reine. En outre, les nominations militaires honoraires détenues par Harry – y compris les associations avec les Royal Marines, la RAF Honington et la Royal Navy Small Ships and Diving – reviendront à la reine.

Harry et Meghan travailleront toujours avec un certain nombre d’organisations qu’ils ont soutenues dans le passé. Par exemple, Meghan, qui est enceinte, restera la marraine de Mayhew et de Smart Works Charity, et Harry continuera à être le patron de Sentebale et de la Fondation Invictus Games.