À mi-chemin des docuseries Netflix axées sur le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, on a le sentiment que ce récit de leur histoire est à bien des égards un effort pour continuer à façonner un terrain de grief bien rodé contre la famille royale et soulèvent des inquiétudes répétées sur des questions telles que le racisme et l’intrusion des médias dans leur vie. La suite est moins claire.