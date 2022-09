NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un spectateur solitaire a crié au prince Andrew alors qu’il suivait le cercueil de la reine à travers Édimbourg, le qualifiant de “vieil homme malade” – avant que des passants et la police ne le plaquent au sol. Cela inquiète les responsables du palais quant aux événements futurs menant aux funérailles de la reine.

L’incident était malheureux, car de nombreuses personnes ont été consternées par cette personne qui a décidé de saisir son moment sous les projecteurs.

Mais maintenant, le plus gros problème est le suivant : Andrew doit jouer un rôle important dans le cortège funèbre lundi prochain, marchant derrière le cercueil de sa défunte mère à l’abbaye de Westminster. Comme tout fils dévoué, c’est son droit et, plus important encore, son devoir, mais comme me l’a dit une source de haut niveau, “Nous ne pouvons pas prendre le risque que cela se produise le jour des funérailles de Sa Majesté la Reine et aucune quantité de police protection peut aider dans une telle tournure des événements. » Ce qui mène d’un problème à un autre : Andrew prendra-t-il du recul pour épargner davantage d’embarras à sa famille en cette période très délicate ?

Le prince Harry est lui aussi, une fois de plus, au centre de la polémique. Il a été le premier royal à être balayé de Balmoral par la sécurité sur le siège arrière d’un Range Rover le matin après la mort de la reine. Cependant, quelle était la raison de cette sortie brutale ? Harry, comme toujours, était furieux à la suggestion qu’il n’était pas juste d’avoir sa femme Meghan à Balmoral. Comme il a été relayé que cette occasion était pour “la famille proche”, Harry a cédé, compte tenu de la gravité de la situation. Mais après des appels interminables à Meghan, qui ont été emmenés à l’extérieur sur son téléphone portable, il est parti sans petit-déjeuner ni adieux formels.

Sa raison, nous a-t-on dit, est qu’il manquait Meghan et plus encore, il était blessé qu’elle ne soit pas incluse dans cette réunion de famille. Cependant, Harry a depuis, comme nous l’avons vu, tendu la main et, sous la direction de son frère aîné William, tire la ligne pour l’instant.

En attendant, disons que tout était cordial en public avec Meghan et Kate, pas tellement en privé. La nouvelle princesse de Galles surveille sa belle-sœur car elle estime que rien ne peut être dit en public ou en privé après le problème de mensonges de Meghan depuis qu’elle a quitté la famille royale à plein temps – une source me dit que Catherine est encore plus méfiante maintenant que jamais auparavant. Et avec raison. N’oublions pas que Meghan avait mauvaise presse avant la triste disparition du monarque et ce que Kate veut maintenant plus que jamais, c’est un espace entre eux alors qu’elle gère son chagrin personnel, ses enfants et son mari dévoué, William.

Ce dont Harry et Meghan ont vraiment besoin maintenant que leur marque va de l’avant, c’est ceci … une photo officielle avec le tout nouveau roi Charles III. Bien sûr, cela validera tout ce dont ils ont besoin en tant que famille pour aller de l’avant lorsqu’ils retourneront aux États-Unis pour “construire leur vie”, comme l’a déclaré le roi Charles.

N’oublions pas que cette photo, plus que tout, sera utile dans leur marque et sur des choses comme l’apparition d’un chat avec Jimmy Kimmel que Meghan avait prévu avant cette nouvelle. Jusqu’à présent, il n’est pas prévu d’avoir des portraits officiels avec Charles et plus encore avec Camilla étant donné qu’Harry tient toujours à cette bombe qu’est son livre. Tout cela devrait commencer plus tard dans l’année, mais, avec une invitation au couronnement à venir, cela réduira-t-il ce fils capricieux?

Enfin, s’il y a une royale qui unit vraiment le pays, c’est la stoïque princesse Anne, et son dévouement et son service ne commencent tout simplement pas à le couvrir – le plus gros problème maintenant est de savoir quel rôle son frère le nouveau roi lui accordera-t-il ?

Le public adore Anne, qui a montré aux membres de la famille royale comment cela devrait être fait et effectue plus d’engagements officiels que tout autre membre de la famille royale au cours de l’année. Si elle n’obtient pas la reconnaissance qu’elle mérite, cela se reflétera très mal sur le début du nouveau et jusqu’à présent grand règne du roi Charles.