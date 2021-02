Un groupe de jeunes poètes a été stupéfait par une apparition du duc et de la duchesse de Sussex, qui sont passés à un cours de Zoom pour dire bonjour.

Meghan a ravi le rassemblement en ligne de Get Lit – Words Ignite, une organisation d’éducation artistique à but non lucratif basée en Californie, en partageant certaines de ses lignes de poésie préférées.

Publiant sur ses visiteurs surprises sur les réseaux sociaux, l’organisation a déclaré que le couple était « magique et gentil et intéressé par la poésie » et avait donné au groupe « l’expérience la plus épique » de son histoire.

C’est compris Harry et Meghan, qui ont été photographiées assis côte à côte pendant le cours en ligne, voulaient soutenir l’organisation en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs aux États-Unis.

Get Lit soutient le Les vies noires comptent mouvement avec une anthologie 2020-2021 de poèmes suggérés mettant en vedette uniquement des auteurs et des poètes noirs.

Mason Granger, le responsable de la sensibilisation du public du groupe, a partagé la même photo Zoom sur Instagram et a déclaré que les Sussex avaient passé 45 minutes à discuter avec les adolescents et avaient pris le temps d’en apprendre davantage sur chacun des étudiants à l’avance.

En savoir plus sur Black Lives Matter

« Soooo Prince Harry et Meghan sont entrés dans mon cours de poésie samedi et l’ont lancé avec les Get Lit Players pendant une multitude de minutes », a-t-il déclaré.

«Ma partie préférée de tout cela était que Meghan faisait écho à tant de sentiments dont nous avons parlé en classe, à propos de ce moment particulier dans le temps / l’histoire d’être une jeune personne et l’effet d’entraînement d’une seule voix.

« La raison pour laquelle ils ont décidé de venir est que, à un moment de leur vie, ils ont été émus par un poème. »

M. Granger a décrit l’expérience comme « assez surréaliste » et a ajouté: « Mes enfants ont partagé des poèmes, ils ont posé des questions, les enfants ont répondu et ont posé des questions, ils ont répondu de manière authentique. »

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Get Lit n’a pas dit quel poème Meghan a cité, mais la duchesse a précédemment décrit la poète et militante des droits civiques Maya Angelou comme « incroyable ».

Elle a cité Angelou dans un discours enthousiasmant lors de la tournée du couple en Afrique du Sud en 2019, en disant: «Chaque fois qu’une femme se défend, sans le savoir, peut-être sans le revendiquer, elle défend toutes les femmes».

A Note From The Beach, de Matt Haig, écrit du point de vue de la plage disant à un baigneur de soleil qu’il ne se soucie pas de son corps, a également été inclus comme couplet « préféré » quand elle invité édité British Vogue en 2019.

Et si vous envisagez d’inviter le couple à de futures sessions de poésie Zoom, ils ont le sceau d’approbation de Get Lit – M. Granger a déclaré qu’il « 10/10 le recommanderait ».