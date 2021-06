Harry et Meghan nomment Lilibet d’après la reine est charmant… et un peu déroutant

C’était le nom que la petite princesse Elizabeth s’était donné parce qu’elle ne pouvait pas prononcer son nom d’adulte Elizabeth.

C’est par la suite devenu le nom sous lequel tout le monde dans la famille proche la connaissait. Lorsque la princesse Margaret est née, elle aussi a appelé sa sœur Lilibet, mais ce n’était pas pour un usage général.

Le prince Philip a écrit à sa belle-mère la reine de son amour pour sa fille Lilibet. Il n’avait jamais pensé à l’appeler autrement.

Mais c’était un nom personnel. C’était juste pour la famille proche et les amis et non pour quiconque en dehors du cercle étroit de la royauté à utiliser.

Contrairement à sa famille qui a même adressé ses cartes de Noël et ses cadeaux à Lilibet, ses enfants ne l’ont jamais appelée par son surnom.

Elle était maman ou reine pour eux et ses petits-enfants ne l’ont certainement jamais appelée autrement que par son titre officiel.

Comme c’est charmant qu’Harry et Meghan aient décidé d’appeler leur fille Lilibet ou Lily en guise de compliment à la reine.

Mais comme c’est étrange comme ils prétendent vouloir se retirer de la vie royale qu’ils aient choisi d’utiliser un surnom royal si intime pour leur fille.

Il n’était affectueusement utilisé que par ses parents et son mari. Mais je suis certain qu’elle sera ravie et peut-être un peu confuse que le prince Harry ait décidé d’utiliser ce nom.

La reine a un mépris sain pour les surnoms. Lorsque la liaison de son fils, le prince Andrew, avec Koo Stark a fait la une de la presse, la seule chose qu’elle a dite est : « Pourquoi ne peuvent-ils pas tous sa Katherine ? »

Bien sûr, Harry veut se souvenir de sa mère, donc le nom de Diana devait être là quelque part. Mais où est la filiation de Meghan dans tout ça ?

Ingrid Seward est l’auteur de Prince Philip Revealed: A Man of His Century et rédactrice en chef du Majesty Magazine.

