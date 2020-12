Le duc et la duchesse de Sussex ont lancé leur premier podcast – qu’ils produisent et présentent tous les deux – pour Spotify.

Le « Spécial vacances » d’une demi-heure a présenté des célébrités, dont Sir Elton John et James Corden, réfléchissant sur l’année écoulée et « partageant des leçons, des réflexions et des espoirs pour 2021 ».

Il comprend également des « anecdotes personnelles et des histoires inspirantes », avec d’autres invités discutant avec Harry et Meghan sur leurs propres expériences de vie.

L’entreprise de podcast suit un accord Netflix de haut niveau devenir producteurs de films et de télévision, après avoir annoncé qu’ils voulaient s’éloigner de la vie royale et devenir indépendant financièrement début 2020.

Image:

Le couple s’est marié en mai 2018



Dans l’émission audio, ils rendent hommage à ceux qui «ont vécu des incertitudes et des pertes impensables» au cours d’une année difficile et remercient les travailleurs de la santé pour leurs sacrifices.

Le couple – qui est marié depuis deux ans et demi – expose également la valeur de l’amour, en disant à ses auditeurs «l’amour gagne».

Harry a dit: « Nous sommes heureux que vous soyez ici. Comme nous le savons tous, cela fait un an. Et nous voulons vraiment honorer la compassion et la gentillesse qui ont aidé tant de gens à passer à travers. »

Autres jeux de la Duchess Of Sussex

Meghan a ajouté: « Et en même temps, pour honorer ceux qui ont connu une incertitude et une perte impensable. Nos pensées vous accompagnent, en particulier pendant cette période des fêtes. »

Dans son journal audio pour le podcast, Sir Elton John a déclaré: « Nous étions au milieu d’une tournée, puis COVID a commencé et nous sommes revenus en Angleterre en mai, et c’était très étrange parce que nous allions à plein régime, et puis tout d’un coup, nous nous sommes arrêtés.

«J’ai 73 ans et je suis semi-diabétique, donc je suis dans une zone à risque là-bas, j’ai une maladie sous-jacente comme on dit. J’ai vu ma famille immédiate – Zachary, Elijah et David – tous le temps.

« Mais mes proches, que j’aime, n’ont pas pu en voir beaucoup du tout, et je ne suis resté en contact avec lui que par téléphone, bien sûr, et par Zoom. »

Image:

Harry et Meghan ont également un contrat pour produire du contenu pour Netflix



Le spectacle se termine sur une note romantique, avec This Little Light of Mine – la chanson qui a été jouée à la fin de leur mariage à la chapelle St George du château de Windsor en mai 2018.

Meghan a déclaré: « De notre part, je dirai que peu importe ce que la vie vous réserve, faites-nous confiance quand nous disons que l’amour gagne. »

Le podcast est la première offre d’Archewell Audio en un partenariat pluriannuel avec le service de streaming, dans le cadre de leur fondation caritative Archewell.

La « première société de production audio » du couple royal devrait livrer une série complète l’année prochaine.

Harry et Meghan sont apparus sur un certain nombre de podcasts différents en 2019 en tant qu’invités, y compris le podcast Teenage Therapy pour marquer la Journée mondiale de la santé mentale, où Meghan a décrit comment « en 2019, j’étais la personne la plus trollée au monde ».

Et le mois dernier, Meghan a écrit sur l’expérience de perdre son deuxième enfant dans le New York Times, dans le but de briser la stigmatisation entourant le fait de parler de fausse couche.