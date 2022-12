Harry et Meghan : la chronique de Jeremy Clarkson suscite des critiques

LONDRES –

Le présentateur de télévision britannique Jeremy Clarkson a déclaré lundi qu’il était “horrifié d’avoir fait tant de mal” avec une chronique cinglante sur l’épouse du prince Harry, Meghan, qui a suscité un flot de plaintes.

Clarkson, qui anime l’émission automobile “The Grand Tour” sur Amazon, a écrit dans le tabloïd The Sun qu’il détestait l’ancienne Meghan Markle “au niveau cellulaire” et rêvait qu’elle défile nue dans les villes britanniques “pendant que la foule scande ‘Shame !’ et jetez-lui des morceaux d’excréments.

Le régulateur de la presse a déclaré avoir reçu plus de 6 000 plaintes à propos de la colonne, soit près de la moitié du nombre total de plaintes qu’il a reçues l’année dernière.

Clarkson, qui s’est fait un nom en tant qu’animateur combatif de l’émission automobile “Top Gear” de la BBC, a déclaré que l’image honteuse du public était “une référence maladroite” à une scène de “Game of Thrones”.

“Je suis horrifié d’avoir fait tant de mal et je serai plus prudent à l’avenir”, a-t-il écrit sur Twitter.

La chronique de Clarkson a suivi la sortie d’un documentaire Netflix en six parties sur la séparation acrimonieuse de Harry et Meghan de la famille royale britannique. Le couple a quitté ses fonctions royales et a déménagé en Californie en 2020, invoquant un manque de soutien du palais et un traitement raciste de la presse envers Meghan, qui est biraciale.

La chronique de Clarkson a été condamnée par des personnalités publiques, dont le premier ministre écossais Nicola Sturgeon, qui l’a qualifiée de “profondément misogyne et tout simplement horrible et horrible”.

La fille de Clarkson, Emily Clarkson, a posté sur Instagram : “Je m’oppose à tout ce que mon père a écrit sur Meghan Markle et je continue de soutenir ceux qui sont ciblés par la haine en ligne”.

Interrogé sur l’article, le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que “pour tout le monde dans la vie publique, la langue compte”. Il a ajouté que “je ne crois absolument pas que la Grande-Bretagne soit un pays raciste”.