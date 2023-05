Harry et Meghan: la chasse aux paparazzis réchauffe la bataille avec les médias

LONDRES –

Le dernier chapitre du drame entourant le traitement du prince Harry et de Meghan par les tabloïds a fait beaucoup de bruit à propos de quelque chose.

Mais ce qui s’est exactement passé mardi soir à New York lorsque la famille royale a quitté un gala et a été suivi par un groupe de photographes n’était pas tout à fait clair. Aucun garde-boue n’a été tordu. Aucune contravention émise. Personne n’a été blessé.

Ce qui était évident, c’est que le couple royal était ébranlé et que la poursuite ne ferait probablement qu’alimenter la fureur de Harry contre les médias ainsi que sa plus grande crainte que sa femme puisse subir le même sort que sa mère, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture alors qu’il être poursuivi par des paparazzi.

Les représentants du couple ont affirmé avoir été poursuivis par des photographes dans une « poursuite en voiture quasi catastrophique » dans les rues de Manhattan. La police a déclaré que la poursuite avait été relativement courte, qu’elle n’avait fait aucun blessé, ni collision ni arrestation et qu’elle ne justifiait aucune enquête plus approfondie. Et une agence photo a affirmé plus tard que ce sont les gardes de sécurité de Harry et Meghan qui ont agi de manière imprudente.

La perception de Harry de ce qui s’est passé – et toute sa relation avec les médias – est sans aucun doute colorée par l’accident mortel de sa mère alors qu’il n’avait que 12 ans.

« Ma mère a été chassée jusqu’à sa mort », a déclaré Harry dans les docu-séries sur la santé mentale « The Me You Can’t See », évoquant ses craintes que Meghan soit traquée par les médias. « Et maintenant, regardez ce qui s’est passé. Vous voulez parler de l’histoire qui se répète ? Ils ne s’arrêteront pas tant qu’elle ne mourra pas.

La bataille de Harry avec les médias d’information a pris deux formes: dénoncer les mauvais traitements qu’il a perçus dans ce qu’il a appelé la mission de sa vie de réformer la presse et traduire les éditeurs de tabloïds en justice à Londres, où une affaire est actuellement en procès.

La sécurité de Harry et Meghan est un problème depuis que le gouvernement britannique les a privés de protection lorsqu’ils ont déménagé en Californie en 2020, et cela figure dans trois de ses affaires judiciaires contre le gouvernement et la presse tabloïd. Le couple a déclaré qu’il finançait sa propre sécurité.

Le rodage à New York s’est produit le même jour qu’un avocat de Harry a fait valoir devant un tribunal de Londres qu’il devrait pouvoir contester une décision du gouvernement lui refusant le droit de payer la police pour sa propre sécurité au Royaume-Uni.

Harry, le fils cadet du roi Charles III, a fait valoir que sa sécurité était « compromise en raison de l’absence de protection policière » lors d’une courte visite au Royaume-Uni en juillet 2021, lorsque sa voiture a été poursuivie par des photographes alors qu’il quittait un événement caritatif.

Mardi, Harry et Meghan, également connus sous le nom de duc et de duchesse de Sussex, et sa mère, Doria Ragland, quittaient les Ms. Foundation Awards à Manhattan lorsque les photographes ont mené une « poursuite incessante » qui a entraîné « de multiples quasi-collisions ». selon un porte-parole du couple.

À un moment donné, le couple s’est réfugié dans un commissariat avant de tenter d’échapper aux photographes dans un taxi jaune. Le chauffeur de taxi qui a conduit Harry et Meghan a déclaré que les photographes « nous suivaient tout le temps », bien qu’il n’appellerait pas cela une poursuite.

Le récit a conduit le maire de New York, Eric Adams, à condamner les paparazzis qui les poursuivaient comme « imprudents et irresponsables ».

Une agence photo a publié une déclaration niant que les photographes indépendants impliqués avaient fait quoi que ce soit de mal et insistant sur le fait qu’ils n’avaient « aucune intention de causer de la détresse ou du mal ».

Au contraire, Backgrid USA a déclaré que les photographes présents avaient rapporté qu’une partie de l’escorte de sécurité de Harry « conduisait d’une manière qui pourrait être perçue comme imprudente ». Mais Backgrid a également déclaré qu’il prenait les préoccupations du couple au sérieux et qu’il enquêterait.

En déménageant aux États-Unis, Harry et Meghan ont tenté de prendre le contrôle du récit. Ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020, citant ce qu’ils ont décrit comme les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques envers Meghan, qui est biraciale.

Ils se sont assis pour une interview télévisée de deux heures avec Oprah, ont lancé une série en six parties sur Netflix sur leur vie ensemble et Harry a publié ses mémoires les plus vendues, « Spare ».

Le blitz médiatique a été accueilli avec sympathie et mépris. Les gros titres des tabloïds britanniques sur le couple sont souvent négatifs.

Aux États-Unis, l’émission télévisée « South Park » a usurpé le couple dans un épisode intitulé « The Worldwide Privacy Tour » dans lequel le « prince et la princesse du Canada » – des sosies caricaturaux de Harry et Meghan – font le tour de la planète dans une frénésie publicitaire pour obtenir les gens arrêtent de parler d’eux. L’épisode a été largement mentionné à la suite de la soi-disant poursuite.