Ils ont déjà signé un accord pour devenir producteurs de films et de télévision, et maintenant le duc et la duchesse de Sussex doivent devenir des podcasteurs.

Harry et Meghan produiront et hébergeront des podcasts pour Spotify, a annoncé le service de streaming audio.

Le partenariat pluriannuel est avec Archewell Audio, une « société de production audio d’abord » créée par les Sussex dans le cadre de leur fondation caritative Archewell.

On ne sait pas combien vaut l’accord signé, mais dans un teaser audio détendu et ludique pour le nouveau partenariat, le couple parle de son désir de produire une programmation mettant en valeur diverses perspectives et voix.

Harry dit-on: « Allons-nous commencer? Les dames d’abord? » avant Meghan répond: « Non, dis-le parce que je pense que ça sonne vraiment bien avec ton accent. »

Elle poursuit: «L’une des choses dont mon mari et moi avons toujours parlé est notre passion pour rencontrer des gens et entendre leurs histoires.

« Et quelle que soit l’histoire, ils vous offrent généralement une compréhension d’où vient quelqu’un d’autre et en même temps vous rappellent d’une manière ou d’une autre une histoire sur vous-même. »

Partageant leur enthousiasme avant le lancement, le couple a déclaré dans une déclaration commune: « Ce que nous aimons dans le podcasting, c’est qu’il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de nous connecter les uns aux autres sans distraction.

«Avec les défis de 2020, il n’y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous entendons et entendons les histoires de l’autre, nous nous rappelons à quel point nous sommes tous interconnectés.»

Le couple dit avoir une « passion pour les rencontres »



Plus tard ce mois-ci, un spectacle de Noël sortira avec une série complète attendue l’année prochaine.

Parlant du « Spécial vacances », Harry a dit qu’ils « ont hâte de le partager ».

Meghan a déclaré à propos de l’émission à venir: « Nous parlons à des gens incroyables, ils vont partager leurs souvenirs qui ont vraiment aidé à façonner cette dernière année qui a été, comme nous le savons, difficile pour tout le monde. »

Harry a poursuivi: « Tant de gens ont vécu tant de souffrances cette année, des pertes, une énorme quantité d’incertitude, mais cela vaut la peine de reconnaître que 2020 nous a connectés d’une manière que nous n’aurions jamais pu imaginer, par des actes sans fin de compassion et de gentillesse. . «

Dawn Ostroff, responsable du contenu et de la publicité de Spotify, a déclaré: «Le duc et la duchesse de Sussex vivent peut-être en Californie, mais le pouvoir de leur voix réside dans leur statut de citoyens du monde.

«Le fait qu’ils adoptent l’extraordinaire capacité des podcasts sur Spotify tout en cherchant à élever les voix sous-représentées témoigne de leur appréciation du potentiel de la narration audio.

« Nous sommes fiers de nous associer avec le duc et la duchesse et nous attendons avec impatience que les auditeurs entendent directement d’eux et des autres créateurs qu’ils élèveront via notre plateforme mondiale. »

Cette année, Harry et Meghan sont apparus sur un certain nombre de podcasts différents en tant qu’invités, y compris le podcast Teenage Therapy pour marquer la Journée mondiale de la santé mentale, où Meghan a décrit comment « en 2019, j’étais la personne la plus trollée au monde – homme ou femme « .

L’accord Spotify rejoint une liste croissante de partenariats que les Sussex ont signés cette année après avoir annoncé qu’ils voulaient s’éloigner de la vie royale et devenir financièrement indépendants, le plus important étant un contrat de production de contenu pour Netflix.