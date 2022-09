Les enfants du duc et de la duchesse de Sussex n’obtiendront pas le statut de HRH du roi Charles III – mais ils seront prince et princesse.

Le roi devrait oindre le prince Archie, trois ans, et la princesse Lilibet, âgée d’un an, dans un proche avenir.

Le roi Charles III est sur le point d'oindre Archie, trois ans et Lilibet, un an

Mais Harry et Meghan seraient furieux car leurs enfants n'obtiendront pas le statut de HRH, le couple a rendu hommage à la reine au palais de Westminster

Des discussions tendues ont eu lieu alors qu'ils se trouvaient au Royaume-Uni pour les funérailles de la reine

Des discussions tendues ont eu lieu alors que Meghan et le prince Harry sont au Royaume-Uni pour les funérailles de la reine.

Sa Majesté a accepté de délivrer des lettres patentes pour conférer les titres de prince et de princesse à ses deux petits-enfants – qui vivent avec leurs parents à Montecito, en Californie.

Harry, 37 ans, et Meghan, 41 ans, ont convenu de ne pas utiliser leurs titres Son et Son Altesse Royale lorsqu’ils y ont emménagé il y a deux ans et demi.

Mais ils se sont plaints que cela avait laissé leur famille sans sécurité adéquate.

Et ils seront désormais amers qu’Archie et Lilbet ne puissent pas non plus utiliser le style d’adresse.

Les Sussex auraient souligné que les princesses Béatrice et Eugénie avaient le statut de HRH mais qu’elles ne travaillaient pas comme membres de la famille royale.

Une source a déclaré: «Harry et Meghan étaient inquiets pour le problème de sécurité et être prince et princesse leur donne le droit d’avoir certains niveaux de sécurité royale.

«Il y a eu beaucoup de discussions au cours de la semaine dernière.

“Ils ont insisté pour qu’Archie et Lilibet soient prince et princesse.

“Ils ont été implacables depuis la mort de la reine.

“Mais ils sont furieux qu’Archie et Lilibet ne puissent pas prendre le titre de HRH.

“C’est l’accord, ils peuvent être prince et princesse mais pas SAR parce qu’ils ne travaillent pas dans la famille royale.”

Un porte-parole du roi a refusé de commenter.

Harry et Meghan ont quitté la famille royale en 2020 et ont déménagé en Amérique du Nord