Harry et Meghan expriment leurs griefs dans les derniers épisodes de Netflix

LONDRES –

Le prince Harry et sa femme, Meghan, ont exprimé leurs griefs contre la monarchie jeudi dans la seconde moitié de leur série documentaire Netflix, Harry décrivant la machine de presse royale – y compris les fuites et la publication d’histoires dans les journaux – comme un “jeu sale”. “

Harry, 38 ans, a également déclaré qu’il y avait un “coin” créé entre lui et son frère aîné et héritier du trône, le prince William, à peu près au moment où Harry et Meghan ont décidé de se retirer des fonctions royales et de quitter le Royaume-Uni pour commencer un nouvelle vie.

Il a cité l’exemple d’une déclaration conjointe des responsables du palais publiée au nom de lui et de William pour “écraser” une histoire sur William intimidant le couple hors de la famille. Il a dit qu’il avait été publié sans son consentement.

“Je ne pouvais pas y croire. Personne ne m’avait demandé la permission de mettre mon nom sur une déclaration comme celle-là”, a déclaré Harry à la série Netflix. “Ils étaient contents de mentir pour protéger mon frère et pourtant pendant trois ans, ils n’ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger.”

Ailleurs dans la série, Meghan et Harry ont tous deux réitéré leurs plaintes selon lesquelles les fonctionnaires royaux ne les avaient pas aidés en rejetant les informations négatives inexactes à leur sujet.

“Ce qui a cliqué dans ma tête était:” Ça ne s’arrêtera jamais “”, a déclaré Meghan. “Chaque rumeur, chaque chose négative, chaque mensonge et tout ce que je savais n’était pas vrai, et que le palais savait que ce n’était pas vrai et qu’en interne ils savaient que ce n’était pas vrai, étaient autorisés à s’envenimer.”

Harry a ajouté: “Il n’y avait pas d’autre option à ce stade. J’ai dit que nous devions sortir d’ici.”

L’avocate de Meghan, Jenny Afia, a affirmé dans la série qu’elle avait vu des preuves de “briefing négatif du palais” contre le couple “pour convenir aux agendas des autres”. Elle n’a pas précisé les éléments de preuve qu’elle a vus.

Les responsables du palais n’ont pas commenté la série.

Les trois premiers épisodes de “Harry & Meghan”, sortis la semaine dernière, se sont concentrés sur la couverture médiatique britannique du couple et la façon dont il a été influencé par le racisme.

Les nouveaux épisodes surviennent à un moment crucial pour la monarchie alors que le roi Charles III tente de montrer que l’institution reste vivante et dynamique après la mort de la reine Elizabeth II, dont la popularité personnelle a amorti les critiques de la couronne pendant ses 70 ans de règne. Charles fait valoir que la Maison de Windsor peut aider à unir une nation de plus en plus diversifiée en rencontrant personnellement des représentants des groupes ethniques et des religions qui composent la Grande-Bretagne moderne – en essayant de montrer que quelles que soient les allégations portées contre lui, la réalité est différente.

Le mariage de Harry en 2018 avec l’ancienne Meghan Markle, une actrice américaine biraciale, était autrefois considéré comme un coup d’État de relations publiques pour la famille royale, stimulant les efforts de la monarchie pour entrer dans le 21e siècle en la rendant plus représentative d’une nation multiculturelle. Mais le conte de fées, ponctué d’une promenade en calèche et d’un mariage somptueux au château de Windsor, s’est rapidement déroulé au milieu d’une attention médiatique incessante, y compris des allégations selon lesquelles Meghan était égocentrique et intimidait son personnel.

“Je n’étais pas jetée aux loups, j’étais nourrie aux loups”, a déclaré Meghan.

La série est le dernier effort de Harry et Meghan pour raconter leur propre histoire après que le couple se soit retiré de la vie royale au début de 2020 et ait déménagé dans la riche enclave de Montecito, dans le sud de la Californie. Leur vie dans un domaine surplombant l’océan Pacifique a été en partie financée par des contrats lucratifs avec Netflix et Spotify.

La race est devenue un problème central pour la monarchie après l’entretien de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey en mars 2021. Meghan a allégué qu’avant la naissance de leur premier enfant, un membre de la famille royale avait commenté à quel point la peau du bébé pouvait être sombre.

Le prince William a défendu la famille royale après l’interview, déclarant aux journalistes : “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste”.

Le palais de Buckingham a fait face à de nouvelles allégations de racisme au début du mois lorsqu’un défenseur noir des survivants de violence domestique a déclaré qu’un membre senior de la maison royale l’avait interrogée sur ses origines lors d’une réception au palais. La couverture de la question a rempli les médias britanniques, éclipsant la visite très attendue de William et de sa femme Kate à Boston, dont le palais avait espéré qu’elle mettrait en évidence leurs références environnementales.

La série Netflix est problématique pour le palais parce que Harry et Meghan font appel au même groupe démographique plus jeune et plus diversifié sur le plan culturel que William et Kate tentent de gagner, a déclaré Pauline Maclaran, auteur de “Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture”. “

“Je pense que cela doit être inquiétant pour la famille royale en termes d’avenir, car ils ont vraiment besoin de mettre cette jeune génération de leur côté, dans une certaine mesure, s’ils veulent survivre”, a-t-elle déclaré. “Ils devront faire un très gros effort pour se faire apparaître plus diversifiés, et je pense que nous voyons cela se produire un peu, mais pas assez.”