Harry et Meghan expriment leurs griefs dans les derniers épisodes de Netflix

Le prince Harry et sa femme, Meghan, expriment leurs griefs contre la monarchie britannique dans la seconde moitié de leur série documentaire Netflix publiée jeudi, qui comprend Harry décrivant comment son frère aîné lui a crié dessus lors d’une réunion et Meghan parlant de vouloir mettre fin à ses jours. alors qu’elle luttait pour faire face à une couverture médiatique toxique.

Le couple a détaillé ses expériences qui ont conduit à sa décision de se retirer des fonctions royales et de prendre un nouveau départ aux États-Unis dans “Harry & Meghan”, une série en six épisodes. Les trois premiers épisodes, publiés la semaine dernière, se sont concentrés sur la couverture du couple par les médias britanniques et la manière dont il a été influencé par le racisme.

Les trois derniers épisodes voient Harry, 38 ans, diriger davantage sa colère contre le prince William, désormais héritier du trône, et parler plus en détail de la rupture de sa relation avec la maison royale.

Il a raconté comment William s’en était pris à lui lors d’un sommet royal au château de Sandringham en janvier 2020 pour parler du plan de Harry et Meghan de démissionner en tant que membres de la famille royale et de s’éloigner.

“C’était terrifiant de voir mon frère crier et crier après moi et mon père dire des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère s’asseoir tranquillement là et en quelque sorte tout comprendre”, a déclaré Harry.

Le royal a déclaré que le plan de Meghan et lui de rester “à moitié à moitié absents” de la vie royale avait été rapidement rejeté.

Ailleurs dans la série, Meghan, 41 ans, dit qu’elle a pensé à se suicider avant qu’elle et Harry ne décident de déménager en Amérique. “C’était comme” Tout cela s’arrêtera si je ne suis pas là “”, a-t-elle déclaré.

Harry a ajouté qu’il pensait que la publication par le Mail on Sunday d’une lettre que Meghan avait écrite à son père, Thomas Markle, avait contribué à sa fausse couche. Meghan a ensuite poursuivi l’éditeur du Mail et a gagné.

“Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que le Mail a fait”, a déclaré Harry. “Gardant à l’esprit le stress qui a causé, le manque de sommeil et le moment de la grossesse … cette fausse couche a été créée par ce qu’ils essayaient de lui faire.”

Harry a souligné que c’était finalement sa décision, pas celle de Meghan, de quitter le Royaume-Uni “J’ai dit que nous devions sortir d’ici”, a-t-il déclaré.

Les responsables du palais n’ont pas commenté la série.

La production est le dernier effort de Harry et Meghan pour raconter leur propre histoire après que le couple s’est retiré de la vie royale au début de 2020 et a déménagé dans la riche enclave de Montecito, dans le sud de la Californie. Des contrats lucratifs avec Netflix et Spotify ont aidé à financer leur vie dans un domaine surplombant l’océan Pacifique.

La série Netflix est sortie à un moment crucial pour la monarchie britannique. Le roi Charles III, le père de Harry, tente de montrer que l’institution reste pertinente après la mort de la reine Elizabeth II, dont la popularité personnelle a amorti les critiques de la couronne pendant ses 70 ans de règne.

Le mariage de Harry en 2018 avec l’ancienne Meghan Markle, une actrice américaine biraciale, était autrefois considéré comme un coup d’État de relations publiques pour la famille royale, stimulant les efforts de la monarchie pour entrer dans le 21e siècle en la rendant plus représentative d’une nation multiculturelle.

Mais le conte de fées, ponctué d’une balade en calèche et d’un mariage somptueux au château de Windsor, s’est rapidement déroulé au milieu d’une attention médiatique incessante, y compris des allégations selon lesquelles Meghan était égocentrique et intimidait son personnel.

Un regard sur quelques autres allégations faites par Harry et Meghan dans la seconde moitié de leur série :

SUR LA MACHINE DE PRESSE ROYALE :

Décrivant les opérations de presse royale comme un “jeu sale”, Harry a déclaré qu’il y avait des “fuites” et des “histoires répandues” et que “l’équipe de communication” du palais chercherait à détourner la couverture négative d’un royal en publiant un article sur un autre royal.

Il parle d’être mis à l’écart, citant l’exemple d’une déclaration conjointe que les responsables du palais ont publiée en son nom et en son nom pour “écraser” une histoire sur William intimidant le couple hors de la famille. Il a dit qu’il avait été publié sans son consentement.

« Je n’arrivais pas à y croire. Personne ne m’avait demandé la permission de mettre mon nom sur une déclaration comme celle-là », a déclaré Harry. “Ils étaient contents de mentir pour protéger mon frère et pourtant pendant trois ans, ils n’ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger.”

“Je veux dire, la partie la plus triste de tout cela a été ce fossé créé entre moi et mon frère pour qu’il soit maintenant du côté de l’institution”, a-t-il ajouté.

L’avocate de Meghan, Jenny Afia, a affirmé dans la série qu’elle avait vu des preuves de “briefing négatif du palais” contre le couple “pour convenir aux agendas des autres”. Elle n’a pas précisé les éléments de preuve.

APRÈS AVOIR ÉTÉ BLOQUÉ DE VOIR LA REINE :

Le couple a déclaré qu’il prévoyait de voir la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II, lors d’une visite au Royaume-Uni au début de 2020, mais les responsables du palais l’ont bloqué.

Meghan a déclaré que Harry avait reçu un message urgent disant: “Vous n’êtes pas autorisé à aller voir Sa Majesté.” Harry dit qu’il a appelé la reine, qui lui a dit : « Je ne savais pas que j’étais occupé. On m’a maintenant dit que je suis occupé toute la semaine.

“C’est quand une famille et une entreprise familiale sont en conflit direct parce qu’elles vous empêchent de voir la reine, mais ce qu’elles font vraiment, c’est empêcher un petit-fils de voir sa grand-mère”, a déclaré Meghan aux réalisateurs de documentaires.

—Sylvia Hui et Danica Kirka, Associated Press

Cinéma et télévisionFamille royale