Harry et Meghan, épris d’argent liquide, espèrent embaucher un gourou derrière les annonces de yaourt cringey de Nicole Scherzinger

HARRY et Meghan espèrent réaliser encore plus d’offres de mégabucks – en embauchant le gourou des affaires derrière les annonces de yaourt de Nicole Scherzinger.

Le couple essaie d’engager le conseiller du chanteur des Pussycat Dolls, Ollie Ayling, 30 ans, en tant que consultant à temps plein.

Harry et Meghan espèrent embaucher le gourou des affaires derrière les annonces de yaourt de Nicole Scherzinger Crédit : AFP

Ollie Ayling a joué un rôle déterminant dans la construction de la fortune de 10 millions de livres sterling de Nicole Scherzinger

Ollie travaille pour Nicole depuis sept ans

Ollie a valu à la chanteuse son jumelage lucratif avec Muller Corner

Il a joué un rôle déterminant dans l’obtention des mentions lucratives de Nicole, notamment avec les yaourts Müller Corner et les vitamines Perfectil, l’aidant à amasser une fortune de 10 millions de livres sterling.

M. Ayling a travaillé avec Nicole, 42 ans, pendant près de sept ans en tant que manager, mais a eu des entretiens avec Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans, en Californie.

Les Sussex ont déjà signé un accord de 112 millions de livres sterling avec Netflix et un accord de 30 millions de livres sterling avec Spotify pour leur podcast.

Mais malgré les craintes de Buckingham Palace que le couple profite de son statut royal, ils poursuivent leurs projets de nouveaux accords aux États-Unis et dans le monde.

Harry et Meghan ont déjà signé un accord de 112 millions de livres sterling avec Netflix Crédit : Avalon.red

Les initiés disent qu’ils veulent une fortune plus grande que celle de Nicole Crédit : Rex

Meghan vient de publier son premier livre pour enfants et a reçu une avance de 500 000 £ Crédit : Rex

Une source a déclaré: «Harry et Meghan étendent rapidement leur empire commercial et veulent que les meilleurs du secteur les aident.

« Ollie Ayling a joué un rôle clé dans l’orientation de la carrière de Nicole, en lui faisant gagner de l’argent et en la gardant pertinente, il a donc été considéré comme un candidat parfait.

« Les Sussex sont déjà bien plus célèbres que les Pussycat Dolls. Maintenant, ils veulent une fortune plus grande que celle de Nicole.

En plus des contrats de parrainage, Ollie s’est occupée de Nicole alors qu’elle décroche des rôles dans les films Disney Moana et Ralph Breaks the Internet.

Ollie a aidé Nicole à revenir sur le panel X Factor, « lui faisant gagner de l’argent et la garder pertinente » Crédit : Fonctionnalités Rex

Il l’a également aidée à revenir dans le jury de The X Factor et a obtenu ses rôles similaires dans The Masked Singer USA et Australia’s Got Talent en 2019.

On pense que Harry et Meghan ont récolté plus de 230 millions de livres sterling depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales et déménagé aux États-Unis au début de l’année dernière.

Meghan a publié son premier livre pour enfants intitulé The Bench, pour lequel elle aurait reçu une avance de 500 000 £.