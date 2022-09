Harry et Meghan empoisonnent les dernières années de la vie de la reine, ils devraient être dépouillés de leurs titres

L’HISTOIRE sera écrite cette semaine alors que la monarque la plus ancienne de l’histoire britannique nomme son 15e Premier ministre.

L’esprit vacille devant le cortège de PM qui sont venus et repartis au cours de ce règne de 70 ans. De Churchill à Boris.

L’histoire sera écrite cette semaine alors que la monarque la plus ancienne de l’histoire britannique nomme son 15e Premier ministre Crédit : Getty

Même les leaders révolutionnaires qui ont remporté trois élections générales consécutives – Thatcher, Blair – semblent être de simples notes de bas de page de cette deuxième ère élisabéthaine.

Pour presque tous, la reine a été sur le trône toute notre vie.

C’est un choc de se rappeler que, lorsque nous regardons ce visage familier, nous assistons à une histoire vivante.

Celui qui remporte le match de lutte dans la boue entre Liz Truss et Rishi Sunak – le vote est déclaré demain – ne devient Premier ministre qu’après avoir rencontré la reine mardi.

Elle ne choisit pas qui dirige le pays. Mais c’est toujours le gouvernement de Sa Majesté.

On parle beaucoup du fait que la reine, pour la première fois de son règne, nommera le nouveau Premier ministre dans sa résidence d’été de Balmoral, dans l’Aberdeenshire, plutôt qu’au palais de Buckingham, où elle a nommé tous ses 14 PM précédents.

Les récents problèmes de mobilité de la reine sont cités comme la raison pour laquelle elle reste en Écosse plutôt que de faire le voyage aller-retour de 1 000 milles vers le sud.

Mais le fait qu’elle frappe pour 100 est sûrement une raison suffisante pour qu’elle serre la main de Liz ou de Rishi où elle veut.

Je vous garantis qu’à 96 ans, n’importe quel autre chef d’État sur la planète déléguerait à quelqu’un d’autre le soin de le faire. Mais pas notre reine. Tant qu’elle vit, elle sert. Et quel contraste avec M. et Mme Meghan, qui se retrouvent aujourd’hui au Royaume-Uni.

Alors que le Royaume-Uni annonce son nouveau Premier ministre, Meghan – 41 ans – prononcera le discours d’ouverture d’un sommet mondial des jeunes leaders à Manchester. Les Meghans se sont ensuite envolées pour l’Allemagne pour une cérémonie des Jeux Invictus avant de retourner à Londres jeudi pour les WellChild Awards. Il n’est pas prévu de voir le frère, le père ou la grand-mère de Harry.

Parce que Harry et Meghan sont maintenant amèrement éloignés de la famille royale – et pourtant, bizarrement, ils en font toujours partie. En effet, leur marque lucrative est construite sur la poussière magique de la royauté. Et le scorner.

Mais maintenant, même l’Amérique s’ennuie de la bouche de Meghan et de sa marionnette à gants roux. Son affirmation selon laquelle son mariage avec Harry a été célébré comme la libération de Nelson Mandela en Afrique du Sud a même fait pleurer les crédules Yanks avec un rire moqueur.

Mais Harry et Meghan n’arrêtent pas de dire à quel point tout est pourri – la famille royale, le Royaume-Uni, le racisme prétendument débridé de la presse britannique.

“Pourquoi donnerais-je aux personnes mêmes qui appellent mes enfants le mot N une photo de mon enfant avant de pouvoir la partager avec des personnes qui aiment mon enfant?” Meghan a demandé dans sa dernière interview.

En fait, tout journaliste britannique qui aurait jamais utilisé cette insulte raciale – à propos de n’importe qui – serait limogé sur-le-champ.

Et Meghan n’offre aucune preuve que quiconque dans la presse britannique ait jamais utilisé ce mot dégoûtant.

Mais d’une manière ou d’une autre, cela ne semble plus avoir d’importance. La duchesse de Sussex peut dire ce qu’elle veut – peu importe à quel point elle est fausse – et d’Oprah Winfrey jusqu’en bas, une suppliante flatteuse et tirant sur le toupet laissera ses remarques sans contestation.

La loi des rendements décroissants signifie que rien ne pourra jamais égaler l’impact de cette interview d’Oprah. Mais la reine ne devrait pas avoir à endurer le tuyau de poison éclaté de Meghan. Il est indiciblement cruel de sa part et de celle de Harry de cracher leur poison alors que la reine est dans les dernières années de sa vie.

Lorsque le palais parle de la raison pour laquelle la reine séjourne en Écosse pour rencontrer Truss ou Sunak, ils parlent du «problème de mobilité épisodique» de Sa Majesté.

VIEUX PETS ENNUYEUX

Mais la vérité déchirante est que la reine vit les dernières années d’une vie consacrée au service de son pays – où elle a été le centre de la bonté, de la stabilité et de tout ce qu’il y a de mieux en nous.

Elle aurait dû être libre de vivre ces années en paix et tranquille, entourée de ses chiens et d’une famille aimante. Au lieu de cela, elle a souffert d’agitation presque constante.

Son deuxième fils, Andrew, mérite sa part de responsabilité. Mais la plupart des saletés jetées sur la famille royale au cours des dernières années proviennent de deux gamins vieillissants de Californie – le duc et la duchesse de Sussex gâtés, apitoyés sur eux-mêmes et affamés de publicité.

Ironique, bien sûr, car sans leurs relations royales, Meghan et Harry ne sont qu’un vieil homme épais d’Etonian et une actrice de la liste B. Mais avec ces relations royales, ils deviennent des superstars mondiales, des multimillionnaires qui ont fait fortune en jetant de la terre sur tout ce que représente la reine.

Pour avoir causé du stress et de la douleur au cours des dernières années de sa vie, Harry et Meghan ne montrent aucune honte, aucun remords ni aucun regret. C’est pourquoi ces marmots devraient être dépouillés de leurs titres royaux. Ils ne méritent plus leurs titres de duc et de duchesse de Sussex.

Malgré toute la haine qu’ils ont criée à la famille royale et à ce pays, ils méritent d’être de vieux pets ennuyeux, M. et Mme Meghan de Californie.

Maintenant, cela les ferait vraiment danser dans les rues.

GÊNÉ PAR LE BLING? IL EST TEMPS DE LE BOUTONNER

ALORS QUE la compression du coût de la vie mord, des stars des médias sociaux comme Molly-Mae Hague de Love Island seraient des adeptes «exaspérants» avec leur style de vie somptueux et incrusté de bling.

À toute personne offensée par ces vies luxuriantes, j’attirerais leur attention sur le bouton de leur téléphone marqué “ne plus suivre”.

Des stars des médias sociaux comme Molly-Mae Hague de Love Island seraient des adeptes «exaspérants» avec leur style de vie somptueux et incrusté de bling Crédit : Instagram

À toute personne offensée par ces vies luxuriantes, j’attirerais leur attention sur le bouton de leur téléphone marqué “ne plus suivre” Crédit : Instagram

Regarde ça? Appuie.

LA BAISSE DE BECKS AU QATAR

Le QATAR est l’un des rares pays au monde à considérer l’homosexualité comme un crime capital.

Alors, n’est-ce pas un peu gênant que l’icône gay David Beckham – star de la couverture du magazine gay Attitude en 2002 – réalise une vidéo promotionnelle sur les joies du Qatar ?

Becks était la vedette du magazine gay Attitude en 2002 Crédit : Attitude Magazine

Pas du tout!

Parce que Becks a négligé de partager sa propagande sur le Qatar – “Le Qatar est vraiment un endroit incroyable !” – avec ses 75 millions de followers sur Instagram.

Drôle, ça.

J’aime Beckham. Il est un trésor national et aurait dû être fait chevalier il y a des années.

Mais il ne peut vraiment pas gagner sur les deux tableaux.

David se soucie soit du fait que le Qatar vous exécutera parce que vous êtes gay.

Ou il se soucie juste un peu plus du dosh.

SALUT À LA VRAIE LÉGENDE

CHARLIE WILSON, décédé à 87 ans, était un Marine, un Écossais, un boxeur, un amoureux des chevaux et une légende de Fleet Street.

Ancien rédacteur en chef du Times, j’ai rencontré Charlie alors que j’étais un journaliste musical délabré et qu’il était le patron de Mirror Group Newspapers.

Charlie Wilson, décédé à 87 ans, était un Marine, un Écossais, un boxeur, un amoureux des chevaux et une légende de Fleet Street Crédit : Times Newspapers Ltd

Il a vu quelque chose en moi alors que personne d’autre au monde ne le voyait – y compris moi-même.

Il m’a emmené déjeuner, m’a présenté au plus jeune rédacteur en chef de Fleet Street – Piers Morgan, la vingtaine – et m’a transformé en chroniqueur dans un journal national.

Donc, Charlie Wilson a changé ma vie.

Il m’a donné un travail, un avenir, une nouvelle carrière. Et cet homme dur, sans sentimentalité et infiniment gentil glousserait de rire de savoir que j’écris ces mots avec des larmes coulant sur mon visage.

Merci pour tout, Charlie, et puisses-tu reposer en paix là où les chevaux courent librement.

COUPEZ-LES UN PEU DE MOU

QUAND Emma Raducanu a remporté l’US Open l’année dernière sans perdre un set, elle est devenue la seule qualifiée à remporter un tournoi du Grand Chelem de tennis – JAMAIS.

C’est une success story tellement improbable qu’elle rappelle le premier film de Rocky.

Quand Emma Raducanu a remporté l’US Open l’année dernière sans perdre un set, elle est devenue la seule qualifiée à remporter un Grand Chelem de tennis – JAMAIS Crédit : AFP

Ainsi, après que Raducanu ait été éliminée de l’événement de cette année au premier tour, il est temps de se dire qu’elle n’a encore que 19 ans.

Donnez du mou à cette jeune femme. Il est vrai qu’Emma n’a pas répété son succès époustouflant de 2021. Mais alors personne d’autre non plus.

LA grève des travailleurs des poubelles a laissé des ordures non ramassées s’accumuler dans toute l’Écosse – sauf devant la porte d’entrée du suprémo aux lèvres fines du Parti national écossais, Nicola Sturgeon.

Alors que les conseils et les éboueurs de toute l’Écosse se chamaillent dans leur âpre conflit du travail, la résidence du premier ministre, Bute House, fait ramasser ses ordures par une entreprise privée. Pratique.

Le SNP blâme les conseils du travail pour les grèves. Les travaillistes blâment le SNP, tellement obsédés par un deuxième référendum sur l’indépendance qu’ils ont oublié qu’ils avaient un pays à diriger.

Ce qui est vraiment choquant, c’est que personne ne blâme tout les Anglais.

TAYLOR SWIFT a remporté trois gongs aux prix vidéo de MTV.

S’ils décernaient un prix pour la meilleure robe, Taylor l’aurait également remporté.

Taylor Swift a enfilé cette robe alors qu’elle remportait trois gongs aux prix vidéo de MTV Crédit : La Méga Agence

CHEMISIER DE SCHISTE

LE pays repose sur des couches de schiste qui pourraient fournir du gaz pour toute une vie. Alors que les factures d’énergie sont sur le point de paralyser des millions de budgets de ménages, Rishi Sunak et Liz Truss se sont tous deux engagés à redémarrer la fracturation – si les communautés locales sont d’accord.

Ah le grand si ! Quelle échappatoire lâche.

Nous avons besoin d’un PM engagé dans la fracturation hydraulique et qui y parviendra. Le vent, le solaire et l’air chaud ne le feront pas. Nous avons besoin de fracturation hydraulique et d’un amour renouvelé pour les centrales nucléaires.

Alternativement, nous pouvons compter sur ce gentil M. Poutine pour nous garder au chaud.