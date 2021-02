Harry et Meghan donneront une interview exclusive à Oprah Winfrey

TLe duc et la duchesse de Sussex ont enregistré une interview «vaste» et «intime» avec Oprah Winfrey dans laquelle ils révèlent tout sur leur décision de se retirer de la famille royale.

Le couple a enregistré une émission spéciale de 90 minutes aux heures de grande écoute qui sera diffusée sur la chaîne américaine CBS le 7 mars.

La société de production de Winfrey produira le spectacle.

La perspective de révélations intimes sur les tensions avec les membres de la famille royale et les détails de leur décision de quitter le Royaume-Uni enverront une onde de choc à Buckingham Palace.

Cela arrive à un moment extraordinaire, après que la duchesse a mené une âpre bataille juridique pour son droit à la vie privée avec le Mail on Sunday.

Le programme, appelé Oprah avec Meghan et Harry: a Primetime Special, commencera par une discussion en tête-à-tête entre Winfrey et la duchesse «couvrant tout, de l’entrée dans la vie en tant que Royal, mariage, maternité, travail philanthropique à la façon dont elle est gérer la vie sous une pression publique intense », a déclaré CBS dans un communiqué.

« Plus tard, les deux sont rejoints par le prince Harry alors qu’ils parlent de leur déménagement aux États-Unis et de leurs futurs espoirs et rêves pour leur famille en pleine expansion. »