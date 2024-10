Harry et Meghan devancent les rumeurs de divorce avec des relations publiques désespérées pendant leur séparation

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, ne semblent jamais échapper aux rumeurs de séparation. Fin septembre, une source a déclaré au Courrier quotidien que les carrières du couple ne seront plus aussi liées qu’elles l’étaient, ce qui fait monter en flèche les spéculations sur le divorce. « Ils mèneront encore ensemble des engagements caritatifs et entreprendront des visites à l’étranger, mais leurs projets de travail seront séparés », a révélé la source. Qu’il y ait ou non du vrai dans les rumeurs, on peut affirmer sans se tromper qu’Harry et Meghan ne veulent pas que les spéculations se poursuivent. Maintenant, une source a suggéré que malgré des chemins professionnels différents, le couple heureux reste un couple heureux.

Pour lancer le mois d’octobre, Harry s’est rendu au Lesotho, un pays d’Afrique du Sud, pour rencontrer des personnes au nom de son association caritative Sentebale, poursuivant ainsi son travail humanitaire. Meghan n’a pas rejoint Harry lors de ce voyage important, mais est restée à la maison avec leurs deux jeunes enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, et aurait travaillé sur ses propres évolutions de carrière. Cela semble confirmer que les carrières des Sussex vont dans deux directions distinctes, et un ami du couple l’a confirmé à Personnes. « Il est clair qu’une double approche est en train d’évoluer », a déclaré la source. Selon eux, cependant, « le duc et la duchesse ont désormais atteint leur plein potentiel en tant qu’individus – pas seulement en tant que couple. Le duc semble concentré sur son travail de mécénat, et la duchesse se concentre sur son parcours entrepreneurial. »

