“Harry et Meghan” de Netflix : voici ce que nous avons appris

Après une sortie extrêmement réussie des trois premiers épisodes de leur série documentaire, “Harry & Meghan”, le duc et la duchesse de Sussex sont de retour avec le prochain épisode d’épisodes. La bande-annonce nous a promis l’histoire de l’intérieur sur les raisons pour lesquelles le prince Harry et Meghan Markle se sont retirés de la vie royale et la relation brisée entre Harry et le prince William. Il a livré juste cela, et plus encore. Voici les cinq meilleurs plats à emporter des trois derniers épisodes de la série documentaire – si vous ne voulez pas de spoilers, détournez le regard maintenant…

La tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande a été un tournant

Harry et Meghan pensent que le tournant de leur relation avec la presse est survenu lors de leur tournée royale en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils étaient extrêmement populaires, attirant de grandes foules partout où ils allaient, et Meghan était considérée comme une rock star royale. Ils pensent que cela a alimenté une certaine jalousie au sein de la famille royale et qu’il y avait trop d’attention sur Meghan.

Le prince Harry a parlé de la hiérarchie au sein de la famille royale et du fait que les membres les plus âgés sont traditionnellement les plus aimés. Mais Meghan semblait être plus populaire, à en juger par la façon dont elle était reçue par le public, et les Sussex pensaient que c’était problématique pour la famille.

C’est à ce moment-là que les histoires négatives sur Meghan ont commencé à sortir, en particulier au Royaume-Uni. le reste de la famille royale a l’air mieux, dit Harry. Ils ont souligné les manières négatives et contradictoires dont les journaux britanniques ont rendu compte de Meghan et Catherine, princesse de Galles. Harry a également comparé sa tournée à celle du prince Charles et de Diana de l’époque. Lors de leur première tournée royale, Diana était extrêmement populaire et on pensait que Charles en était jaloux.

Doria a eu le cœur brisé en apprenant que Meghan avait des pensées suicidaires

Doria Ragland, la maman de Meghan, est de retour dans ces épisodes, et elle a parlé de façon très émouvante d’avoir entendu que sa fille avait des pensées suicidaires. La presse négative autour de Meghan et Harry devenant chaque jour plus toxique et le cabinet ne répondant pas, la santé mentale de Meghan s’est détériorée, a-t-elle déclaré. Des amis ont dit qu’elle semblait rester seule. Elle dit même : « Tout cela s’arrêtera si je ne suis pas là.

Doria a dit qu’elle avait le cœur brisé en entendant cela et qu’elle sentait qu’elle ne pouvait pas protéger sa fille. Harry continue ensuite en admettant qu’il était contrarié d’apprendre que Meghan voulait mourir. Il a déclaré: «Le fait que cela soit arrivé à ce stade, je me suis senti en colère et honteux. Je ne l’ai pas particulièrement bien géré. Je l’ai traité comme un Harry institutionnel, par opposition à mon mari Harry… Et en y repensant maintenant, je me déteste pour ça. Meghan a également réitéré ce qu’elle avait dit dans l’interview avec Oprah Winfrey en mars 2021 – qu’elle voulait aller quelque part et obtenir de l’aide, mais on lui a dit non, et Harry a été informé qu’elle devrait s’en occuper seule.

Il n’y aura pas de roi Charles III contre les médias britanniques

Harry était déterminé à ce que la société résiste aux médias britanniques et aux récits apparemment faux qu’ils créaient. Il a dit cela à son père, aujourd’hui le roi Charles III, qui, selon Harry, lui a dit : “Chéri garçon, tu ne peux pas affronter les médias – les médias seront toujours les médias.” Harry a ensuite parlé des équipes de communication travaillant avec lui et son frère, et comment ils enterraient la mauvaise presse sur le membre de la famille royale dont ils s’occupaient en échangeant une histoire d’un autre membre de la famille. Cela impliquait souvent de jeter Meghan et Harry sous le bus, a-t-il déclaré.

“J’ai eu trente ans d’expérience à regarder derrière le rideau et à voir comment ce système fonctionne et comment il fonctionne”, dit Harry. “Juste des briefings constants sur les autres membres de la famille, sur les faveurs invitant la presse. C’est un jeu sale.” Harry et son frère ont grandi en regardant leur père faire la même chose pendant des années et ont promis qu’ils n’en feraient jamais partie. Mais lorsque les Sussex et les Cambridges ont divisé leur bureau, c’est devenu la norme, a déclaré Harry.

Harry et William sont loin de la réconciliation

Ce qui devient évident dans ces trois derniers épisodes, c’est que la relation entre Harry et William est pour le moins fracturée. Après la séparation de leurs bureaux de presse en mars 2019, Harry a déclaré qu’il estimait que William était heureux que des histoires négatives sur le duc et la duchesse de Sussex sortent pour se protéger, laissant au mieux la relation des frères glaciale.

Les choses se sont encore aggravées lors du sommet de Sandringham en janvier 2020, lorsque Harry et William, ainsi que leur père et la reine Elizabeth II, se sont assis pour discuter de l’avenir de Harry en tant que membre de la famille royale. Harry a dit que c’était terrifiant d’avoir son frère qui lui criait dessus pendant que son père disait des choses qui n’étaient “tout simplement pas vraies”, et la reine s’est assise tranquillement, prenant tout en compte. Plus tard, nous voyons Harry recevoir un texto de William le lendemain de la L’interview d’Oprah a été diffusée. Nous ne savons pas ce qu’il a dit dans le texte, mais nous voyons la réaction de Meghan et de Harry, et il semble que ce soit négatif. Pour le moment, du moins, le mauvais sang entre eux demeure.



Harry pense que le Daily Mail est responsable de la fausse couche de Meghan

Harry et Meghan ont poursuivi le journal Daily Mail après avoir imprimé une lettre privée que Meghan a écrite à son père, Thomas Markle, après des mois où il a parlé aux médias de sa fille et de la famille royale. Ce fut un long processus et Harry a déclaré qu’il pensait que le stress et la tension avaient provoqué la fausse couche de Meghan lors de leur deuxième grossesse. Bien qu’il dise qu’il ne peut pas le prouver, il croit fermement que l’histoire est à l’origine de cet incident déchirant.

Il s’est rappelé la fois où Meghan a dit: “J’étais enceinte, je ne dormais vraiment pas et le premier matin où nous nous sommes réveillés dans notre nouvelle maison, c’est quand j’ai fait une fausse couche.” Harry a conclu: «Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que le Mail a fait. J’ai tout regardé. Maintenant, savons-nous absolument que la fausse couche a été causée par cela – bien sûr que nous ne le savons pas. Mais en gardant à l’esprit le stress qui a causé, le manque de sommeil et le moment de la grossesse – combien de semaines elle était – je peux dire d’après ce que j’ai vu, que la fausse couche a été créée par ce qu’ils essayaient de lui faire.