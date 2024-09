Harry et Meghan critiqués pour leur déclaration exhortant les gens à s’inscrire pour voter : « Ils récoltent essentiellement des bulletins de vote pour… » | Actualités du monde

Le prince Harry et Meghan Markle ont été vivement critiqués pour leur dernière déclaration demandant aux Américains de s’inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter lors de la prochaine élection présidentielle américaine. Bien que le couple ait appelé les Américains à voter, ils n’ont pas publiquement soutenu Donald Trump ou Kamala Harris. Harry et Meghan critiqués pour leur déclaration exhortant les gens à s’inscrire pour voter (AP Photo/Matt Dunham, Pool, File)(AP)

Suite à leur déclaration, Meghan et Harry ont été critiqués par le président du mouvement républicain au Royaume-Uni. « Ils ne peuvent pas s’en empêcher », a déclaré Greg Swenson au Mail.

« En encourageant les gens à voter, ils récoltent en fait des bulletins de vote pour Kamala », a ajouté Swenson. « Vous n’avez pas besoin de le dire… vous n’avez pas besoin d’un autocollant sur votre pare-chocs, nous savons pour qui vous avez voté. »

Déclaration de Harry et Meghan

Le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré dans un communiqué publié sur le site Web de la Fondation Archewell : « En l’honneur de la Journée nationale d’inscription des électeurs, l’équipe de la Fondation Archewell s’est réunie pour une activité bénévole significative visant à soutenir et à responsabiliser nos communautés. »

« Grâce à l’outil de rédaction de lettres de Vote Forward, notre équipe a rédigé des lettres personnalisées encourageant les électeurs non inscrits à franchir une étape cruciale : s’inscrire pour voter », ont-ils ajouté. « Le vote n’est pas seulement un droit ; c’est un moyen fondamental d’influencer le destin de nos communautés. »

« À la Fondation Archewell, nous reconnaissons que l’engagement civique, quel que soit le parti politique, est au cœur d’un monde plus juste et plus équitable. En participant à des initiatives comme celle-ci, nous souhaitons amplifier le message selon lequel chaque voix compte », ont-ils ajouté.

Bien que le couple n’ait publiquement soutenu aucun candidat, il convient de noter que le fils de Trump, Eric Trump, les a un jour qualifiés de « pommes gâtées ». Eric a fait cette déclaration lors d’une interview avec GB News plus tôt cette année.

Ces derniers jours, plusieurs célébrités ont publiquement soutenu des candidats. Taylor Swift a notamment soutenu Harris dans une publication Instagram. Billie Eilish et son frère Finneas ont également révélé qu’ils voteraient pour le ticket Kamala Harris-Tim Walz plutôt que pour Trump.