Harry et Meghan auraient pu conduire la famille royale vers le futur plutôt que de s’attarder sur le passé

IL était censé inaugurer le début d’une famille royale plus moderne.

Après avoir pris la décision révolutionnaire d’abandonner ses dames d’honneur, la reine consort Camilla a organisé une grande réception pour souligner la violence contre les femmes et les filles.

La ligne raciste du palais se déroule la même semaine que la bande-annonce de la nouvelle série Netflix des Sussex.

Charles a toujours semblé aspirer à une monarchie plus moderne, il est maintenant temps pour lui de la mettre en œuvre Crédit : Getty

Cela a coïncidé avec la nouvelle que l’ex-femme du prince Andrew, Sarah Ferguson, qui avait été dans le froid pendant les 30 dernières années, avait été invitée à revenir dans le giron pour Noël à Sandringham.

Et Mike Tindall avait même offert aux téléspectateurs de I’m A Celeb un aperçu de ses passeurs de perruches.

Jusqu’ici, si rafraîchissant.

Mais le vernis de cette nouvelle famille royale moderne a été effacé en quelques secondes par une rangée de racisme complètement démodée.

Cela a commencé par une conversation gênante entre Ngozi Fulani, invité à une réception au palais de Buckingham, et l’aide royale senior Lady Susan Hussey.

Le patron de l’organisme de bienfaisance a ensuite décrit la conversation sur Twitter, affirmant que Lady Hussey – la dame d’honneur la plus ancienne de feu la reine – lui avait demandé à plusieurs reprises d’où elle venait “vraiment”. Apparemment, elle a refusé d’accepter Hackney d’East London comme réponse.

Ngozi a déclaré qu’elle s’était sentie “violée” par la rencontre et l’a décrite comme une “forme d’abus”.

Pour aggraver les choses, toute la triste saga a explosé juste au moment où Kate et William se sont envolés pour Boston, aux États-Unis, pour remettre des prix pour leur prix Earthshot, une cérémonie célébrant l’environnementalisme.

Alors qu’ils assistaient à un match de basket entre les Boston Celtics et Miami Heat, des huées ont été entendues dans le stade alors qu’elles étaient présentées par un annonceur sur haut-parleur.

Ce que je dirais pour défendre le palais, c’est que la ligne de course a été prise très au sérieux et quelques heures après la publication de Ngozi sur les réseaux sociaux, Lady Hussey n’était plus dans son rôle. Cette histoire, qui porte sur l’appartenance et l’identité, touche un nerf très brut au cœur de la monarchie – leur incapacité à refléter une Grande-Bretagne diversifiée.

Et cela prouve également que The Firm a besoin d’un changement de marque majeur s’il veut vraiment être considéré comme moderne. Le Palais ne peut tout simplement pas se permettre d’avoir un autre scandale racial à la suite des retombées catastrophiques des allégations accablantes de Meghan et Harry.

L’ironie de cette histoire est que Charles a gardé Lady Susan au palais après la mort de sa mère par sentiment de loyauté. Crédit : Getty

Besoin de plus de diversité

Et en parlant des Sussex. . . tout cela se passe la même semaine que la bande-annonce de leur nouvelle série Netflix. La tempête du « racisme » a sûrement dû les laisser se frotter les mains de joie face à ce qu’ils verront sans aucun doute comme une confirmation de toutes les affirmations qu’ils ont faites dans le passé.

Mais c’est aussi un triste rappel de l’impact puissant que Harry et Meghan auraient pu avoir.

Plutôt que de crier sur le passé depuis la ligne de touche, ils auraient pu se tailler un avenir plus brillant et plus progressiste pour la famille royale de l’intérieur.

Car quelles que soient vos conclusions sur la semaine écoulée, il ne fait aucun doute que la famille royale a besoin de plus de diversité. Ils ont besoin de personnes plus jeunes et plus conscientes qui les représentent et rencontrent le public en leur nom.

Et ils doivent éduquer chaque membre du personnel sur la manière appropriée de se comporter.

Surtout, ils doivent démanteler tout ce qui pourrait être perçu comme provenant d’un lieu de préjugés et d’ignorance et qui joue dans les stéréotypes de droit et de suprématie.

L’ironie de cette histoire est que le roi Charles a vraisemblablement gardé Lady Susan au palais après la mort de sa mère par sentiment de loyauté.

Peut-être que s’il n’avait pas fait cela, ils ne se seraient pas trompés dans ce désastre de relations publiques.

En attente depuis des décennies, Charles a toujours semblé aspirer à une monarchie plus moderne. Il est maintenant temps pour lui de le mettre en œuvre.

On dirait que sept est vraiment le paradis pour la merveilleuse maman Hilaria

Ma mâchoire a failli tomber au sol quand j’ai vu des photos d’Hilaria Baldwin dans une robe en velours peekaboo.

Apparaissant aux côtés de son mari star de cinéma Alec au gala 2022 du Musée américain d’histoire naturelle, elle a fait tourner les têtes avec son numéro slinky.

Hilaria Baldwin a fait tourner les têtes avec son numéro slinky lorsqu’elle est apparue au gala d’histoire naturelle 2022 avec Alec 1 crédit

Mais ce qui m’a vraiment choqué, c’est qu’Hilaria avait donné naissance à peine deux mois plus tôt – au SEPTIÈME enfant du couple.

J’aimerais savoir quel est son secret, peut-être que c’est vraiment une bonne garde d’enfants ?

CHES EST LE SEUL

NOUS devons tous un grand merci à Chesney Hawkes, qui a joué le rôle de porte-bonheur de l’Angleterre mardi.

Non seulement le fan de Hammers a un excellent goût, mais il a ravi les fans de Three Lions avec son interprétation à mi-temps de The One And Only.

Je ne doute pas qu’il ait aidé à faire passer le match d’un pétard mouillé sans but à une victoire décisive 3-0 contre le Pays de Galles.

Mais j’ai rigolé quand Declan Rice, 23 ans, a admis qu’il n’avait jamais entendu parler de la star des années 80.

Il a ajouté: “Ensuite, je le vois avec la chemise Rice. Nous sommes amis maintenant – et nous devons l’amener aux matchs.

Chezza a décrit la soirée comme “la meilleure nuit qu’un fan puisse imaginer”.

Il doit retourner au Qatar pour augmenter les chances de l’Angleterre contre le Sénégal après des concerts à Skegness.

Avec sa nouvelle popularité, il pourrait bientôt jouer à Vegas plutôt qu’à Skeggy.

TEMPS DE MARTEAU POUR HELEN EX

Nous y avons tous été.

Après la rupture d’une relation, vous avez le partage des biens – les boîtes de souvenirs dont vous avez maintenant hâte de vous débarrasser.

La star de Strictly Helen Skelton s’est débarrassée des déchets de son ex-mari en le fouettant dans une émission de télévision

Mais la star de Strictly, Helen Skelton, avait une nouvelle façon de se débarrasser des déchets de son ex-mari – en les fouettant dans une émission de télévision.

La présentatrice a expliqué à quel point elle était dévastée en avril lorsque le joueur de la ligue de rugby Richie Myler a quitté leur domicile – juste après avoir eu leur troisième bébé.

Alors qui peut reprocher à Helen de vouloir tirer un trait sur ce chapitre et en commencer un autre ?

Et quelle meilleure façon de le faire qu’en vendant divers objets sentimentaux qu’elle a partagés avec Richie lors du tournage de Celebrity Yorkshire Auction House ?

Elle a vendu un total de 18 lots, qui ont rapporté 965 £ sous le marteau, et n’aurait pas pu mieux dire quand elle a dit dans l’émission : “C’est une excellente occasion de se débarrasser d’un tas de trucs.”

Tout à fait raison aussi – avec les vieux déchets pour faire place à de nouveaux départs.

MES TRAVAUX DU PÈRE NOËL

NOUS SOMMES officiellement dans la saison des fêtes.

C’est déjà le 4 décembre, l’automne est révolu depuis longtemps et j’ai réalisé que j’avais un mois pour installer des décorations de Noël et acheter et emballer des cadeaux.

Oh, et puis il y a le marathon sans fin de la cuisine, de la vaisselle et des divertissements à l’horizon.

Connaissant ma chance, lorsque j’ouvrirai mon calendrier de l’avent, un petit tas de linge tombera.

C’EST WED ALERT POUR BRIT

Y a-t-il quelqu’un qui cherche la pauvre Britney Spears ?

La chanteuse a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle s’était “mariée”, en publiant une vidéo d’elle dans son voile de mariée et sa robe blanche moulante.

Britney Spears, qui a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle s’était “mariée”, a besoin d’un bon ami en ce moment

Elle a écrit : « Ouais. . . je me suis marié !!! Je me suis ennuyée, j’ai aimé mon voile et j’ai dit, EST-CE FOU ??? OU Y A-T-IL QUELQUE CHOSE ???

Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les divers messages – et peut-être regrettables – sur les réseaux sociaux que Britney a publiés au cours des derniers mois.

Mais je pense vraiment que la seule chose dont elle a besoin en ce moment est un bon ami.

J’espère qu’elle a quelqu’un à qui parler.