Harry et Meghan applaudissent la foule lors du basket-ball en fauteuil roulant des Jeux Invictus | Nouvelles du monde

Saluant et saluant depuis les tribunes, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté à une partie de basket-ball en fauteuil roulant aux Jeux Invictus en Allemagne.

Les deux hommes sont apparus de bonne humeur en entrant dans la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf et se sont complètement immergés dans la camaraderie du public parmi les supporters australiens pendant qu’ils regardaient le match.

Les deux hommes sont entrés dans l’arène main dans la main et ont remis des médailles aux enfants après le match.

Meghan, 42 ans, est arrivée aux jeux mardi, où elle est apparue sur scène et a prononcé un discours impromptu, décrivant le tournoi pour les militaires blessés comme un « événement incroyable ».

En plaisantant, elle est arrivée en retard à l’événement – qui a débuté dimanche – et a déclaré qu’elle devait s’occuper des deux enfants du couple à Californie avant de prendre un vol pour rejoindre son mari.

« C’est tellement spécial d’être ici et je suis désolée d’être un peu en retard pour la fête », a-t-elle déclaré.

« J’ai dû consacrer un peu plus de temps à installer nos petits à la maison et à les faire déposer.

En savoir plus:

Le biographe royal suggère que Harry et Meghan ne reviendront pas au Royaume-Uni

Le prince Harry révèle des problèmes mentaux

La famille royale a « empêché » Meghan de dire un mot particulier sur Suits

« Trois milkshakes et un retour à l’école et je viens d’atterrir il y a quelques heures, et je suis ravi que le premier événement que je puisse organiser pour Invictus soit ici avec vous tous.

« C’est incroyable et j’ai entendu dire que ça a bien commencé jusqu’à présent. »

La réception pour Prince Harry lors de la sixième année des jeux, il faisait également extrêmement chaud.

Image:

La duchesse de Sussex remet une médaille à un enfant





Monter sur scène sous une standing ovationil a parlé en allemand et a fait une blague ou deux, devant un public qui a adoré.

Lundi, le prince a été photographié en train d’embrasser chaleureusement un joueur de rugby en fauteuil roulant en l’embrassant sur la tête.

Il a regardé les matchs d’un tournoi à élimination directe de rugby en fauteuil roulant à huit équipes, puis a remis des médailles et s’est adressé aux joueurs après la victoire des États-Unis sur le Royaume-Uni 21-13 en finale.

Image:

La duchesse de Sussex prononce un discours aux Invictus Games





Il a également payé un hommage personnel à Yuliia « Taira » Paievskaun médecin de l’armée ukrainienne qui a été capturé et torturé par les Russes et qui participe actuellement à des compétitions à Düsseldorf.

« Je pense que je parle au nom de tout le monde quand je dis que je pense que vous incarnez le véritable esprit de l’Ukraine et d’Invictus », a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0h30

Le prince Harry à Londres pour la cérémonie de remise des prix



La présence du prince Harry aux jeux intervient après une brève visite au Royaume-Uni, où il a assisté à la remise des WellChild Awards et visité la chapelle Saint-Georges de Windsor à l’occasion de l’anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II.