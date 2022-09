NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ainsi que le prince William et la princesse Kate de Galles sont apparus ensemble devant le château de Windsor samedi.

C’était la première fois que les quatre apparaissaient ensemble en public depuis mars 2020, rapporte l’AP.

Les deux couples étaient vêtus de noir alors qu’ils regardaient les fleurs et les messages laissés devant les portes du château. Ils ont ensuite passé plus de 30 minutes à se serrer la main et à rencontrer les personnes en deuil.

LE ROI CHARLES III EST OFFICIELLEMENT PROCLAMÉ MONARQUE LORS D’UNE CÉRÉMONIE HISTORIQUE

William et Harry ont pu être vus marchant l’un à côté de l’autre à un moment donné, une démonstration frappante d’unité alors qu’ils pleuraient la perte de leur grand-mère, après une rupture publique entre les frères.

L’événement est la première fois que le prince William, qui a été nommé pour remplir le rôle de son père en tant que prince de Galles lors de son accession au trône, a rencontré le public après la mort de la reine Elizabeth II.

LE PRINCE WILLIAM S’EXPRIME POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR LA MORT DE LA REINE ELIZABETH : “J’AI PERDU UNE GRAND-MÈRE”

Les couples royaux ont reçu des fleurs, se sont serré la main et ont parlé avec des membres du public après la cérémonie d’accession au trône du roi Charles III, le père de William et Harry.

William a publié sa première déclaration publique sur le décès de sa grand-mère samedi et a réfléchi au temps qu’il a pu passer avec la reine.

“Jeudi, le monde a perdu un dirigeant extraordinaire”, a-t-il déclaré. “Mais moi, j’ai perdu une grand-mère.

“Bien que je pleure sa perte, je me sens aussi incroyablement reconnaissant. J’ai bénéficié de la sagesse de la reine”, a-t-il poursuivi. “Ma femme a eu vingt ans de ses conseils et de son soutien. Mes trois enfants doivent passer des vacances avec elle et créer des souvenirs qui dureront toute leur vie.”

Ni William et Kate ni les enfants de Harry et Meghan n’étaient présents pour les événements de la journée.

Les deux couples ont salué la masse des personnes en deuil avant de partir dans le même véhicule conduit par le prince William.