Harry et Meg vus ensemble pour la première fois depuis la sortie du livre de la bombe alors qu’un couple regarde des voisins célèbres renouveler leurs vœux

Le PRINCE Harry et Meghan Markle ont été vus en public pour la première fois depuis la publication des mémoires choquantes de Harry.

Le couple a été vu en train de célébrer le renouvellement des vœux de leurs voisines de Montecito, Ellen DeGeneres et Portia De Rossi.

Ellen et sa femme Portia ont renouvelé leurs vœux lors d’une cérémonie cette semaine

Meghan avait l’air ravie après le renouvellement du vœu

Harry peut être vu en train d’encourager le couple

Il s’agit de la première apparition publique du couple royal depuis la sortie du livre controversé de Harry, Spare, le mois dernier.

Kris Jenner a officié le renouvellement des vœux, ce qui a suscité de vives acclamations de la foule, y compris de Harry et Meghan.

Le couple est resté à l’écart des projecteurs depuis sa comparution au RFK Ripple of Hope Award à New York en décembre dernier, à part les apparitions de Harry dans des talk-shows.

Le couple a connu une forte baisse de popularité depuis la publication du livre de Harry, comme l’a révélé un sondage de Newsweek.

Le sondage a révélé que la popularité du prince avait chuté de 45 points en Amérique, où il est actuellement installé avec Meghan et ses deux enfants.

Un mois avant le lancement du livre – qui est devenu le livre de non-fiction le plus vendu de tous les temps, passant à 1,4 million d’exemplaires le premier jour de sa sortie – Harry avait un taux d’approbation de +38, qui est maintenant tombé à -7.

La popularité de Meghan a également chuté, perdant 36 points en un mois seulement – de +23 à -13.

Deux autres membres du personnel dirigeant du couple ont également démissionné il y a moins d’une semaine.

Ben Browning, responsable du contenu interne d’Archewell Productions, et Fara Taylor, qui dirige l’équipe marketing, quitteront leurs fonctions.

La baisse de popularité et les démissions de leur personnel font suite à la série Netflix du duc et de la duchesse de Sussex et à la publication des mémoires de Harry Spare.

On ne sait pas non plus quel rôle joueront le duc et la duchesse dans le prochain couronnement du roi Charles.

Des rapports ont récemment révélé que le couple ne rejoindrait pas le roi Charles et Camilla sur le balcon pour la célébration.

Le line-up ne comprendra que des membres actifs de The Firm – à l’exclusion de Harry ainsi que de son oncle le prince Andrew, selon des sources.

Bien qu’il n’y ait aucune suggestion que Harry sera exclu des célébrations du 6 mai – qui s’opposent au quatrième anniversaire de son fils Archie – on ne s’attend pas à ce qu’il gagne une place sur le balcon.

Selon le Daily Mail, un haut responsable de Royal a déclaré qu’il était “peu probable” que lui et Meghan assistent à des apparitions publiques majeures.

Kris, la légendaire maman de Kardashian, a présidé la cérémonie

On ne sait toujours pas si Harry et Meghan assisteront au prochain couronnement Crédit : Getty – Contributeur

Le livre a rendu plus difficile la réconciliation avec le frère et le père de Harry, selon des sources Crédit : Getty