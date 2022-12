Harry et Meg sont qualifiés de “non pertinents” et de “couple très troublé”, alors que le couple fait face à un appel pour que les titres soient supprimés après le document Netflix

Le PRINCE Harry et Meghan Markle ont été qualifiés de “totalement hors de propos” par un ministre du gouvernement hier soir – et ont dû faire face à un appel pour faire retirer leurs titres royaux.

Harry a été accusé d’avoir attaqué des institutions vitales en Grande-Bretagne lors du documentaire controversé, qui évoque le racisme et le sectarisme présumés de la famille royale.

Des membres supérieurs de la famille royale seraient attristés par le documentaire Crédit : AFP

Guy Opperman a claqué la série, qualifiant le couple de “non pertinent” Crédit : Parlement britannique

Bob Seeley a suggéré de retirer le couple de titres royaux Crédit : Wikipédia

Dans l’émission, Harry a été cité comme disant que la famille royale avait “un niveau énorme de préjugés inconscients”.

Son épouse Meghan a déclaré que les médias étaient déterminés à la “détruire”.

Le ministre de l’Emploi, Guy Opperman, a déclaré que le couple était “absolument sans rapport” avec les progrès du Royaume-Uni et de la famille royale.

S’exprimant à l’heure des questions de la BBC, il a déclaré qu’ils formaient un couple clairement troublé, ce qui est une “triste situation”.

Il a déclaré: “Je ne pense pas que cela ait un impact fondamental sur la famille royale. Je ne le regarderai certainement pas. J’exhorte tout le monde à boycotter Netflix et à s’assurer que nous nous concentrons réellement sur les choses qui comptent.”

Le député conservateur Bob Seely a déclaré que les commentaires du prince sur le documentaire soulevaient un problème politique.

Cela fait deux ans que Harry et Meghan ont cessé de travailler en tant que membres de la famille royale à plein temps, et Seely prévoit de présenter une législation qui supprimerait les titres royaux du couple.

Si le projet de loi est adopté, les députés voteraient sur une résolution qui donnerait au Conseil privé la possibilité de retirer les titres du couple.

M. Seely a déclaré: “En plus de saccager sa famille et de monétiser sa misère pour la consommation publique, il attaque également certaines institutions importantes de ce pays.”

Le couple royal a gagné une immense richesse grâce à la série Netflix, estimée à 100 millions de livres sterling.

Les quatrième, cinquième et sixième épisodes devraient sortir jeudi prochain.

Dans la série, le couple a critiqué la presse britannique, qualifiant les histoires de “salaces” et de “plantées” avant le jour de leur mariage.

Harry a également parlé de ce qu’il a appelé le “préjugé inconscient” des Windsors.

Harry a déclaré: “Dans cette famille, vous faites parfois partie du problème plutôt que de la solution. Il existe un niveau énorme de préjugés inconscients.”

Meghan a déclaré qu’elle était surprise de la formalité de la famille royale – même à huis clos – considérée comme une fouille chez William et Kate.

On comprend que le prince William se sent «trahi» après que son frère ait autorisé la diffusion d’attaques profondément personnelles contre lui et sa femme Kate.

La nuit dernière, la famille royale aurait été “dans un état de tristesse” après les dernières barbes du couple – mais craignez que le pire ne soit encore à venir.

Une source senior du palais a déclaré que Buckingham Palace, Kensington Palace et les membres de la famille n’avaient pas été approchés pour commenter le contenu de la série.

Meghan et Harry ont déclaré que la famille avait des “préjugés inconscients” Crédit : PA

Le couple a dévoilé des photos intimes dans la série Crédit : AFP