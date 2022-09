NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il est parfois difficile de croire que le monde était autrefois amoureux de l’histoire d’amour du prince Harry et de Meghan. Je sais que tu t’en souviens, n’est-ce pas ?

Cependant, au cours des quatre années écoulées depuis leur spectaculaire mariage scintillant à Windsor, il semble que le couple royal désormais voyou soit passé de controverse en controverse, et tout ce qu’ils font est un drame.

Mais maintenant, elle est de retour dans le giron d’une manière très lâche – quiconque regarde cette récente promenade royale remarquera que Catherine la princesse de Galles a gardé une distance bien talonnée et n’a jamais établi de contact visuel – et avec une bonne raison : elle est terrifiée à l’idée que tout ce qu’elle dira sera dans la prochaine grande interview de Meghan.

LE PRINCE HARRY ET LE PRINCE WILLIAM, LE ROI CHARLES SE RÉUNISSENT POUR MARCHER ENSEMBLE DERRIÈRE LE CERCUEIL DE LA REINE ELIZABETH II

Meghan a souvent fait les gros titres des journaux les plus salaces et ne semble pas ébranler la réputation de naufrageuse royale. Mais maintenant, grâce à la tournure dramatique des virages royaux avec la disparition de la défunte reine, Meghan est de retour et le sait, et aime donc toute l’attention que cette ancienne actrice peut attirer. Elle s’est même habillée lors du bain de foule royal comme un retour à Wallis Simpson, la divorcée américaine et épouse de l’ancien roi Édouard VIII, qui a été forcée d’abdiquer le trône pour l’épouser. Mais maintenant, Meghan est en proie à Harry et Harry ne veut pas qu’elle parte.

Le problème est qu’ils n’étaient jamais censés s’éloigner des États-Unis plus d’une semaine et qu’ils manquent clairement à leurs enfants. Harry avait espéré les survoler, du moins selon les rapports, mais avec le couple si privé et la façon dont ils ont caché les enfants à la vue du public, ils envisagent maintenant de ne pas le faire. Mais j’entends Meghan penser, compte tenu de la réponse qu’elle a reçue, qu’elle devrait retourner aux États-Unis avant les funérailles et laisser Harry avec sa famille pour y assister.

Le fait est que Harry se sent vulnérable et seul sans elle – n’oublions pas qu’il s’est débarrassé de sa famille proche au cours des deux dernières années, alors il se dit que si elle y retourne, il est tout seul. Pourtant, Meghan a aussi deux esprits. Si elle part, elle est considérée comme ne montrant aucun respect pour la monarchie – une situation sans issue. Mais, à l’avenir, le sentiment général est que le public ici au Royaume-Uni serait plus qu’heureux que cette ex-duchesse royale à temps partiel parte et s’assure que les médias se concentrent uniquement sur la grande dame, la défunte reine.

Mais comme me l’a dit une bonne source, “Harry est terrifié d’être laissé seul avec une famille qui était autrefois si proche.” Après les années où lui et sa femme les ont dénigrés en public, est-ce étonnant ? Meghan tient à revenir à ses podcasts, à ses apparitions dans des émissions de chat et à reprendre une vie loin de la famille royale.

HARRY ET MEGHAN PLANIFIENT UN AVENIR, KATE GARDE SES DISTANCE ET LES PRÉOCCUPATIONS DE SÉCURITÉ MONTENT SUR LES FUNÉRAILLES : EXPERT ROYAL

Pendant ce temps, les frères se sont séparés mais sont apparus en public deux fois ensemble la semaine dernière depuis la mort de la reine. Ils ont marché ensemble aujourd’hui dans la procession commémorative de la reine quittant le palais de Buckingham pour Westminster. Et tandis que beaucoup pensent que c’est le début d’une reconstruction de l’amitié des frères, selon une source proche, alors que les deux sont polis il y a tant à faire et William en particulier estime que Meghan a saccagé sa femme en public aux côtés de son cher père Charles. C’est donc lui et lui seul qui ne veut pas avancer à moins que des excuses formelles à Catherine ne soient présentées et Harry le roux ne pense pas que ce soit le cas.

Donc, même si tout cela peut sembler beau à voir pour le monde, rien n’a vraiment bougé et, alors que Harry s’apprête à jeter son livre, William pardonnera-t-il un jour?

Enfin, assistant à la cérémonie aujourd’hui à Westminster, j’ai constaté que le palais avait placé la duchesse de Sussex dans la voiture avec la comtesse de Wessex Sophie, qui n’est pas la plus grande admiratrice de Meghan.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mike Tindall, le mari de Zara, la fille de la princesse Anne, a appelé Harry un mot plutôt grossier en public la dernière fois qu’ils étaient tous ensemble à la cathédrale Saint-Paul. Donc, dans l’ensemble, alors que beaucoup et tous sont là pour honorer la reine, il semble que l’amour ne soit pas partout pour les ex-royaux Harry et Meghan.