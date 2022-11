EN 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont abandonné leurs rôles royaux alors qu’ils se dirigeaient vers les États-Unis.

Maintenant, Harry n’est plus un royal senior, beaucoup se demandent s’il est toujours un prince? Voici tout ce que vous devez savoir.

En 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont quitté leurs responsabilités royales Crédit : Getty

Harry est-il toujours un prince ?

Oui, Harry est toujours un prince de naissance et est toujours dans la lignée de la succession au trône.

Cependant, à la suite de Megxit, il a été confirmé que le prince Harry et Meghan Markle n’utiliseraient plus leurs titres de HRH.

Un porte-parole de Harry et Meghan a déclaré qu’ils restaient “engagés dans leur devoir et leur service au Royaume-Uni et dans le monde” bien qu’ils n’aient pas de rôle officiel dans la famille royale.

Ils ont ajouté: “Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représentées, quel que soit leur rôle officiel. .

“Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel.”

Le prince Harry a été déchu de ses titres militaires honorifiques, notamment les Royal Marines, la RAF Honington, les petits navires de la Royal Navy et la plongée, mais il a conservé les honneurs qu’il a remportés au cours de ses 10 ans de carrière dans l’armée britannique.

Meghan a également perdu ses patronages avec le Royal National Theatre et l’Association des universités du Commonwealth.

Une déclaration du palais disait: “Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à Sa Majesté la reine qu’ils ne reviendront pas en tant que membres actifs de la famille royale”,

“Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille.”

Peu de temps après l’annonce du 19 février, la Rugby Football Union (RFU) a confirmé que Harry quitterait son rôle de mécène.

Il a déclaré dans un message sur le compte Twitter d’England Rugby: “Nous voudrions remercier le prince Harry pour son temps et son engagement envers la RFU à la fois en tant que patron et vice-patron.

“La RFU a grandement apprécié sa contribution à la promotion et au soutien du jeu.”

Meghan et Harry vivent maintenant aux États-Unis, où ils élèvent leur fils Archie et leur fille Lilibet.

