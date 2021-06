LE PRINCE Harry est « hanté par un catalogue de griefs » – mais a gravement blessé ceux avec qui il veut le plus renouer, dit un expert royal.

Angela Levin, qui a écrit une biographie sur le royal, dit qu’elle pense que ses récentes interviews explosives sur sa famille peuvent être un moyen de « faire face ».

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Le prince Harry reste « hanté » par la mort de sa mère – et « a mal » à se réconcilier avec sa famille, selon son biographe Crédit : pixel8000

Et bien qu’il prétende avoir vécu une vie de « cauchemar » en tant que royal, Harry « a mal » de retrouver ses proches.

Mais une véritable réconciliation peut encore être lointaine en raison des dégâts qu’il a causés, a-t-elle déclaré.

Il vient comme :

Écrivant dans le Telegraph, Mme Levin a déclaré: « Malgré sa nouvelle vie, je soupçonne qu’il est plus malheureux que nous le pensons et reste hanté par un catalogue de griefs. »

Elle a demandé pourquoi il avait » été négatif » à propos de son frère, alors qu’il avait précédemment déclaré que William était le seul en qui il » pouvait faire confiance « .

Ailleurs, en 2018, Harry a déclaré à propos du père Charles: « Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point il est gentil. »

« Au cours de sa conversation avec Winfrey, il a insisté sur le fait qu’il était » compatissant « , disait » la vérité « et espérait que cela laisserait de la place pour se réconcilier avec sa famille », a déclaré Mme Levin.

« Pourtant, il a gravement blessé les personnes mêmes avec lesquelles il semblait essayer de renouer avec.

« C’est à se demander si l’effusion de douleur et de frustration qu’il a ressenties à propos de sa famille et ses attaques verbales brutales ont été un moyen de faire face à combien sa mère lui manque encore et à quel point il a du mal à obtenir. sa famille de retour.

« S’il ne le fait pas, il ne prendrait sûrement pas la peine de parler d’eux.

Angela Levin dit qu’Harry a un « catalogue de griefs » qu’il est incapable de secouer Crédit : AP

Le prince a récemment réalisé une série d’entretiens au cours desquels il a critiqué sa famille, et notamment le père Charles. Crédit : Reuters

Depuis la première interview d’Oprah diffusée le 8 mars, Harry a donné une série d’interviews qui auraient été profondément bouleversantes pour la famille royale.

S’ouvrant dans ses nouvelles docuseries AppleTV + en cinq parties, il a accusé sa famille de « silence total » et de « négligence » lorsque Meghan était suicidaire et a affirmé que son père l’avait fait « souffrir » dans son enfance.

Il a également insisté sur le fait qu’il ne serait pas « contraint au silence » lorsqu’il a prétendu que The Firm « a été piégé » et a sali lui et Meghan.

Cependant, dans ce qui a été considéré par certains comme une étape pour se réconcilier avec la famille royale, Harry et Meghan ont nommé leur petite fille Lilibet ‘Lili’ Diana.

Le tot a été nommé pour la reine – qui était connue par sa famille proche, y compris son mari et son grand-père, sous le nom de Lilibet – et la défunte mère de Harry.

Et Mme Levin a déclaré que le petit pourrait aider à résoudre toute division entre la famille.

« Avant même d’avoir un mois, Lilibet pourrait encore prouver qu’elle était un » bébé pansement » – un pansement sous forme royale pour ramener la famille à une certaine forme de normalité après l’année et demie turbulente depuis que Megxit a déclenché plusieurs des séries de révélations très publiques – et parfois douloureuses -« , ​​a-t-elle déclaré.

Le 11e petit-enfant du monarque est arrivé quelques jours seulement avant que le prince William et Harry ne se réunissent en public lors du dévoilement d’une statue dédiée à leur défunte mère.

On pense qu’il reviendra au Royaume-Uni pour l’événement.

Roya Nikkhah, rédactrice royale du Sunday Times, a déclaré à Kay Burley sur Sky : « Je pense que nous pouvons nous attendre à le voir voyager dans les prochaines semaines et il doit dévoiler cette statue. »

Ce sera la première fois depuis les funérailles du prince Philip que les frères seront ensemble.