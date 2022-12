HARRY Dunn a supplié “ne me laisse pas mourir” après avoir été renversé de sa moto par Anne Sacoolas dans un accident meurtrier.

En décembre 2019, Sacoolas a été accusé d’avoir causé la mort par conduite dangereuse à la suite de la mort de Harry Dunn lors d’une collision frontale près de la RAF Croughton le 27 août 2019.

Harry Dunn est décédé dans l’accident mortel de la route en août 2019 Crédit : PA

Sacoolas était sorti de la RAF Croughton et avait conduit du mauvais côté de la route pendant plus de 20 secondes

Et en octobre de cette année, elle a plaidé coupable d’avoir causé la mort de Harry, 19 ans, par conduite imprudente dans l’accident mortel de la route.

Aujourd’hui, Sacoolas est pratiquement apparu au Old Bailey pour avoir causé la mort tragique de Harry par conduite imprudente.

Elle a assisté à l’audience de détermination de la peine par liaison vidéo depuis Washington DC – comme elle l’a également fait lorsqu’elle a plaidé coupable.

Le procureur Duncan Atkinson KC a déclaré qu’Anne Sacoolas avait déclaré à la police sur les lieux qu’elle avait “fait une erreur” et qu’elle était “tellement stupide”.

Poursuivant son ouverture du dossier, M. Atkinson a déclaré: “L’accusée est restée sur les lieux et elle a parlé à la police.

“La police a observé que l’accusée avait la tête entre les mains et pleurait.

“Elle leur a dit qu’elle avait” fait une erreur “et a dit” j’étais tellement stupide “.

“La police a confirmé qu’elle avait pleinement accédé à leurs demandes sur les lieux.

“Elle a reconnu qu’elle conduisait du mauvais côté de la route.”

M. Atkinson a déclaré plus tard qu’un automobiliste qui avait été témoin de la scène déchirante avait déclaré: “Il était face contre terre, mais conscient. Il a répété à plusieurs reprises” ne me laisse pas mourir “.”

Mme Sacoolas est l’épouse du diplomate américain Jonathan Sacoolas qui était en poste sur la base de renseignement américaine de RAF Croughton, Northamptonshire, en 2019.

M. Atkinson a déclaré que Mme Sacoolas avait parcouru 350 mètres pendant environ 26 secondes du mauvais côté de la route après avoir quitté la base aérienne.

Il a ajouté qu’elle n’avait pas reconnu les marquages ​​routiers qui auraient dû l’avertir de cette erreur.

Le procureur a déclaré au tribunal: “Face à une moto venant en sens inverse, il n’y avait aucune possibilité d’éviter une collision frontale.”

Elle a dit: “J’ai commencé à conduire et sur une courte distance… devant, je me souviens avoir vu Harry, être confus, et l’accident s’est produit, vous savez, en même temps vraiment.”

Après avoir sorti ses enfants de la voiture, elle est allée aider le motocycliste sinistré.

Elle a déclaré: “Il a fait un commentaire selon lequel il conduisait de son côté de la route.

“C’est quand j’ai mis mes enfants sur le bord de la route que j’ai réalisé ce qui s’était passé.

“Ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai réalisé que j’avais conduit du côté américain de la route par rapport au côté britannique.”

Sacoolas a fait valoir l’immunité diplomatique en son nom par le gouvernement américain après l’accident et a pu quitter le Royaume-Uni 19 jours après l’incident.

Condamnant Sacoolas, Mme la juge Cheema-Grubb a déclaré à l’accusé: “L’impact avec l’avant de votre voiture l’a projeté sur l’avant de votre voiture, par-dessus et sur la route.

“Vous êtes sorti, vous avez réalisé ce qui s’était passé et vous étiez très affligé.

“Vous avez confirmé à la police que ce qui s’était passé était de votre faute et que vous étiez du mauvais côté de la route.

“Vous n’avez pas été arrêté à l’époque, vous n’êtes pas resté au Royaume-Uni (…) et vous vous êtes soumis à un entretien volontaire avec la police de Washington DC.

“Une demande d’extradition a été déposée en 2020, elle a été refusée.”

Poursuivant ses remarques sur la condamnation, Mme la juge Cheema Grubb a déclaré à Anne Sacoolas: “Il ne fait aucun doute que la persévérance calme et digne de ces parents et de la famille de ce jeune homme a conduit à travers trois années de chagrin et d’efforts à votre comparution devant ce tribunal et reconnaissez votre culpabilité.”

Dans une déclaration lue par son avocat Ben Cooper KC, Sacoolas a déclaré qu’elle était “profondément désolée pour la douleur que j’ai causée”.

La mère de Harry Dunn s’est effondrée en disant au tribunal que la mort de son fils “me hante chaque minute de chaque jour”.

Sacoolas a semblé essuyer une larme alors que la mère de Harry, Charlotte Charles, lisait sa déclaration de victime à l’Old Bailey.

Parlant de la façon dont la mort de son fils l’avait affectée, Mme Charles a déclaré au tribunal: “Mon monde a basculé le 27 août 2019.

“Mon beau fils Harry, frère jumeau de Niall, est parti et ne reviendra jamais.

“Pendant 19 ans, j’ai eu l’énorme privilège et la joie de nourrir et d’élever Harry qui était la lumière de ma vie avant qu’il ne nous soit si insensé et cruellement enlevé.

“Harry a juste disparu de ma vie cette nuit-là, brisant mon existence pour toujours.

“Je ne suis pas arrivé à l’hôpital à temps avant son décès et cette pensée me hante profondément.

“Je me suis battu encore et encore – si j’avais quitté le travail à l’heure cette nuit-là, j’aurais pu le retarder à quitter la maison pour qu’il n’ait pas emprunté la même route qu’Anne Sacoolas.

“Bien que j’aie mon autre beau fils Niall avec moi et le reste de ma famille, il y a un intense sentiment de vide dans le creux de mon estomac sans mon joyeux Harry autour.”