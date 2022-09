Le jour de Noël 1914, les troupes britanniques et allemandes ont abattu des armes et joué au football dans le No Man’s Land.

Les hostilités ont repris moins de 24 heures plus tard. . . et les quatre années restantes ne se sont pas bien déroulées pour les deux équipes.

La mort de la reine, la grand-mère bien-aimée des princes William et Harry, doit être le catalyseur d’une trêve Crédit : AFP

Les frères en conflit savent que l’héritage ultime de la reine doit être la continuation en toute sécurité de la famille royale Crédit : Fonctionnalités Rex

À l’heure actuelle, les princes William et Harry, tous deux militaires, sont la Grande-Bretagne et l’Allemagne métaphoriques.

La mort de la reine, leur grand-mère bien-aimée, doit être le catalyseur d’une trêve. Pour de bon.

Hier, Harry a rendu un hommage sincère à “Granny”. “En célébrant la vie de ma grand-mère, Sa Majesté la Reine, nous nous souvenons tous de la boussole qu’elle a été pour tant de personnes dans son engagement envers le service et le devoir”, a-t-il écrit.

“Sa grâce et sa dignité inébranlables sont restées vraies tout au long de sa vie et maintenant son héritage éternel.”

William et Harry savent que l’héritage ultime de la reine doit être la continuation sûre et transparente de la monarchie britannique.

Cela signifie pas de petites querelles, pas de souvenirs variés et pas d’interviews révélatrices de stars mondiales à la télévision aux heures de grande écoute.

Cela signifie également qu’il ne faut pas sortir d’un dictaphone à la moindre occasion, enregistrer des conversations privées pour les utiliser dans un mémoire très attendu et encore plus décrié.

Harry doit étendre une marque d’olive – tout comme son grand frère lorsqu’il l’a invité, lui et Meghan, à voir des fleurs à Windsor aux côtés de lui et de Kate Crédit : AP

C’est cela, évidemment, que Guillaume redoute par-dessus tout.

Sa confiance en Harry – et Meghan, qui a récemment fait allusion à la publication potentielle de ses journaux intimes jusqu’ici secrets – a été brisée.

Avec la crainte très réelle que chacune de leurs paroles, mal interprétées ou non, soit transformée en un nouveau chapitre, il n’est pas étonnant que des doubles rendez-vous douillets à Wagamama, Staines, n’aient pas eu lieu depuis le retour du couple à Frogmore, à proximité.

Le produit du tome de Harry va à une association caritative. Évidemment, il doit honorer ce noble engagement.

Mais, en signe de bonne volonté, il devrait dire à sa famille exactement ce qu’il contient. Spoilers ‘n’ all.

Beaucoup de plaintes

Tout comme les célébrités exigent parfois une approbation de copie pour les interviews, William devrait se voir offrir un aperçu rapide de l’autobiographie (écrite en fantôme).

Pour le bien de la monarchie qui, sans doute, n’a jamais été dans un état de fragilité – ou de transition – aussi périlleux, il ne peut plus y avoir de mauvaises surprises. Pas de mensonges, pas de réclamations litigieuses infondées.

En d’autres termes, Harry doit étendre une branche d’olivier – tout comme son grand frère l’a fait lorsqu’il a invité H&M à voir des fleurs à Windsor avec lui et Kate.

De même, si les frères veulent prolonger ce rapprochement, ils doivent, comme cela a été évoqué, marcher côte à côte derrière le cercueil de leur grand-mère la semaine prochaine.

William et Harry ont un lien que personne ne pourra jamais vraiment comprendre ou apprécier.

La devise de la reine était « ne jamais se plaindre, ne jamais s’expliquer ». Personne n’a mieux illustré une lèvre supérieure raide qu’elle.

Depuis qu’il a quitté la ligne de front royale, Harry a fait beaucoup de plaintes et encore plus d’explications. Sa lèvre inférieure n’a pas cessé de trembler.

Lui et Meghan ont cité des problèmes de bien-être depuis leur déménagement en Californie. Les deux, qui ne sont pas étrangers à la thérapie, ont fait un excellent travail de promotion de la sensibilisation à la santé mentale.

Et nous ne devrions pas fermer les yeux sur leur agitation intérieure perçue. Peut-être, cependant, si Harry veut vraiment honorer la mémoire de la reine, il pourrait discuter de certaines de ces batailles à huis clos. Avec son thérapeute.

Meghan, qui a dû vouloir que le terrain s’ouvre à Windsor et l’avale tout entière après son saccage royal sur Oprah, a jusqu’à présent agi de manière impeccable.

Je veux dire, elle a même mis ses podcasts Spotify en attente.

Elle a souri avec bienveillance, a été extrêmement gracieuse envers les sympathisants et est restée en retrait. Elle n’a pas fait d’elle la mort du cher monarque britannique.

Ils font, semble-t-il, un effort concerté. William et Harry ont un lien que personne ne peut vraiment comprendre ou apprécier.

Depuis deux ans, ils sont en guerre. Maintenant, une fois pour toutes, il est temps d’agiter le drapeau blanc.

Donc, Peppa n’est pas cochon, comme Thomas et co Freinez un nouveau terrain. . .

PEPPA Pig est devenu tout LGBTxjdXR83 + et a décroché ses premiers personnages gays.

La semaine dernière, dans un épisode intitulé Familles, le favori de la télévision pour enfants mettait en vedette deux ourses polaires lesbiennes coparentales. (Vraiment)

Peppa Pig a décroché ses premiers personnages gays en mettant en vedette deux ours polaires lesbiennes coparentales Crédit : PA

Dans ce document, un personnage appelé Penny a annoncé : « Je vis avec ma maman et mon autre maman. Une maman est médecin et une maman cuisine des spaghettis.

La famille s’est ensuite assise pour un repas ensemble. Qui savait? Les grizzlies lesbiennes aiment un bon spag bol devant la télé autant que le reste d’entre nous!

Bien sûr, tout le monde n’est pas content. Un haut responsable d’un parti politique italien d’extrême droite, qui devrait probablement se concentrer sur des questions plus urgentes, a appelé la chaîne de télévision publique Rai à ne pas diffuser l’épisode.

Federico Mollicone, porte-parole de la culture des Frères d’Italie, s’exclame : « Nous ne pouvons pas accepter l’endoctrinement sexuel. Une fois de plus le politiquement correct a frappé, au détriment de nos enfants. Les enfants ne peuvent-ils pas simplement être des enfants ?

Ils peuvent . . . mais seulement si les trains peuvent être des trains. Oui, il s’avère que Thomas the Tank Engine reçoit maintenant son premier personnage autiste, Bruno the Brake Car.

Ce qui, avouons-le, est bien plus improbable qu’un ours polaire saphique.

CAPRICE FAIT TOMBER LES MYTHES

À part les ralentisseurs et les chompers bruyants au cinéma, y ​​a-t-il quelque chose de plus ennuyeux qu’une célébrité féminine qui insiste sur le fait qu’elle « mange comme un cheval » mais reste mince « courant partout en s’occupant des enfants/des gènes chanceux » ?

Passe-moi le seau KFC, maintenant.

Le mannequin américain Caprice a révélé qu’elle s’entraînerait deux heures par jour pour rester en forme 1 crédit

Alors bravo à Caprice pour avoir dit les choses telles qu’elles sont.

La mannequin américaine admet qu’à son apogée, elle s’entraînait deux heures par jour pour rester en forme car elle aimait la nourriture.

“Ça me fait rire quand tu reçois des interviews de mannequins disant : ‘Tu sais, c’est tout naturel, je mange du McDonald’s, tout ce que je veux, je suis juste née comme ça’, ajoute-t-elle.

“Je pense juste, ‘Tu es totalement plein de merde’, parce que ce que j’ai vu dans l’industrie, la plupart du temps c’est des pommes, des cigarettes et du café – c’est le régime.”

RETOUR CLASSIQUE

SUIVANT, de vrais ours polaires.

S’il y avait un spectacle garanti pour soulever la nation, alors c’était celui-ci : le retour de Frozen Planet.

Un spectacle garanti pour soulever la nation est le retour de Frozen Planet Crédit : BBC

Les pandas, les ours polaires et les pingouins ont tous ébloui dans la gloire technicolor dimanche soir dans une glorieuse aubaine de 50 minutes. Celui qui justifiait presque à lui seul les frais de licence de la BBC.

Apparemment, par exemple, il a fallu trois ans de tournage de sang, de sueur et d’essais et d’erreurs dans les forêts russes pour atterrir les images de tigres entrant dans les grottes des ours. Quelque chose qu’aucun de nous ne savait que nous voulions voir, jusqu’à ce que nous le voyions.

Bien sûr, le tout a été narré de manière experte par les tons implacables et suaves de Sir David Attenborough.

Qui, à 96 ans, a le même âge que notre regrettée grande reine ; un fait qui n’échappe à aucun de nous.

COMME si les pauvres Muick et Sandy n’avaient pas assez souffert, les corgis de la reine sont maintenant emballés pour vivre avec le prince Andrew.

Les adorables chiots sont recueillis par le duc en disgrâce qui les a offerts à sa mère.

Les corgis de feu la reine sont emballés pour vivre avec le prince Andrew Crédit : AFP

Bien que je ne sois pas fan du royal le plus inutile de Grande-Bretagne, le geste est, au moins, un petit pas dans la bonne direction sur son long, probablement sans fin, chemin vers la rédemption.

LECCY UN VRAI PERDANT

ENVIRON 80 % de toutes les voitures neuves vendues en Norvège sont électriques, ce qui fait du pays scandinave l’un des plus verts de la planète.

Ce qui est tout à fait admirable.

Passer au vert comme la Norvège est admirable – mais nous devons d’abord mettre les fondations en place Crédit : AFP

Sauf que le prix de recharge d’une voiture électrique dans un Circle K – l’Esso du monde électrique – s’élève actuellement à 7,70 £ par kWh.

Ce qui, selon Peter Imanuelsen, un commentateur politique suédois, signifie qu’il en coûte désormais environ 75 £ pour recharger complètement une Tesla. . . plus qu’un réservoir d’essence standard, même en ces temps surgonflés et boycottés par Poutine.

Si le gouvernement réussit, d’ici 2030, nous serons 14 millions à bégayer silencieusement dans des voitures électriques, faisant la queue pour recharger nos Duracells lithium-ion.

Tout pour sauver la planète. . . et, euh, de l’argent.

Trois choses.

1) Si la source d’énergie pour alimenter ces voitures ne provient pas de panneaux solaires ou d’éoliennes, leurs émissions de CO2 seront beaucoup plus élevées que les voitures à essence standard.

2) Le recyclage de ces batteries est une bombe à retardement pour l’environnement – le processus expose les recycleurs et leur environnement au plomb, une neurotoxine puissante qui peut nuire au développement du cerveau chez les enfants.

3) Voir paragraphe 3.

Passer au vert est admirable, mais nous devons d’abord mettre les fondations en place.

POUR tous ceux qui souhaitent un léger soulagement de la couverture royale, je ne saurais trop recommander la série BBC1 The Capture.

Actuellement en train de traverser la deuxième série, il s’agit essentiellement d’un examen terrifiant de la technologie deep-fake.

Mettant en vedette Holliday Grainger, il présente également les talents charismatiques de Paapa Essiedu – un homme désormais pressenti pour être le premier Bond noir. Je lui donnerais le rôle en un clin d’œil.

INSTANT MOBILE

L’Internet n’est pas tout catastrophique.

Une vidéo touchante est devenue virale hier, montrant un agent de sécurité de Transport For London faisant irruption dans un air spontané de soprano italienne aux côtés d’Anna Lapwood, directrice de la musique à l’Université de Cambridge.

Marcella, l’agente de sécurité plutôt brillante de la gare de London Bridge, entonne Lascia ch’io pianga de Haendel aux côtés d’Anna Lapwood

Le duo a magnifiquement joué en duo sur Lascia ch’io pianga de Haendel [admittedly not a banger on my Spotify most-played].

Simon Cowell : Si vous lisez, donnez à cette femme brillante – Marcella – un contrat d’enregistrement.