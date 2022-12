Harry dit que la famille royale plante des histoires – Hollywood Life

“C’est vraiment difficile de regarder en arrière maintenant et de dire: ‘Qu’est-ce qui s’est passé?'” Prince-Harry dit dans les premiers instants de ses docuseries Netflix Harry et Meghan. Les 3 premiers épisodes des docuseries sortiront le 8 décembre, suivis des 3 derniers épisodes le 15 décembre.

Après leur mariage, c’est à ce moment-là que “tout a changé”, selon Meghan Markle. « Il y a une hiérarchie de la famille. Vous savez, il y a des fuites, mais il y a aussi la plantation d’histoires », a déclaré le prince Harry. L’un des correspondants du documentaire ajoute: “Il y a eu une guerre contre Meghan pour répondre aux agendas des autres.”

Le prince Harry qualifie ce travail de la famille royale de “sale jeu” et dit qu’il y a “cette douleur et cette souffrance des femmes qui se marient dans cette institution, cette frénésie alimentaire”.

Meghan s’est vite rendu compte que la famille royale n’allait jamais la “protéger”. “J’étais terrifié. Je ne voulais pas que l’histoire se répète », admet le prince Harry. Les derniers instants de la bande-annonce présentent le prince Harry disant: «Personne ne connaît toute la vérité. Nous connaissons toute la vérité.

La dernière bande-annonce de Harry et Meghan vient quelques jours seulement après la sortie de la première bande-annonce. “Personne ne voit ce qui se passe à huis clos”, a déclaré le prince Harry dans le premier teaser. “Je devais faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille.”

Le prince Harry et Meghan ont parlé de leurs luttes avec la famille royale dans une interview télévisée de mars 2021 avec Oprah Winfrey. Meghan a admis qu’elle avait eu des pensées suicidaires alors qu’elle était enceinte d’elle et du premier enfant de Harry, Archie, maintenant 3. «Je ne voulais tout simplement plus être en vie. Et c’était très clair, réel et effrayant. C’était une pensée réelle et constante », a déclaré Meghan dans l’interview. L’interview a creusé le fossé royal entre le prince Harry et Prince William.

Le duc et la duchesse de Sussex ont choqué le monde lorsqu’ils ont annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions de membres de la famille royale en janvier 2020. À l’époque, Harry et Meghan avaient déclaré dans un communiqué qu’ils avaient l’intention de “se tailler un nouveau rôle progressif” au sein de la famille royale et « travailler pour devenir financièrement indépendant ».

Le couple a déménagé en Californie et a accueilli leur fille, Lilibet, en 2021. Après près d’un an de cette période de transition pour Harry et Meghan, le palais de Buckingham a annoncé en février 2021 qu ‘«en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer avec les responsabilités et les devoirs qui accompagnent un vie de la fonction publique ». Le couple a depuis lancé sa propre organisation à but non lucratif, Archewell.