Harry dit de manière sensationnelle que lui et Meghan n’ont jamais accusé les Royals d’être racistes malgré la déclaration à la bombe sur la peau d’Archie

Le PRINCE Harry a nié ce soir de manière sensationnelle avoir jamais accusé la famille royale d’être raciste.

Des millions de téléspectateurs d’ITV ont été stupéfaits de voir Harry se distancer des commentaires incendiaires faits à la télé américaine à Oprah Winfrey en 2021.

Ensuite, lui et Meghan ont affirmé de manière sensationnelle qu’un membre de la famille royale sans nom s’inquiétait de la couleur de la peau du bébé Archie.

Meghan a même suggéré qu’il ne deviendrait peut-être pas un prince au milieu de “conversations” sur son obscurité.

Mais dans un revirement dramatique, Harry a dit à son ami Tom Bradby dans son interview de 90 minutes qu’ils n’avaient jamais porté d’accusation de racisme.

Bradby avait demandé à Harry, 38 ans, de développer l’interview d’Oprah dans laquelle “vous avez accusé des membres de votre famille de racisme”.

Des millions de téléspectateurs sont restés bouche bée lorsque Harry a répondu: “Non, je ne l’ai pas fait.”

Même Bradby a semblé abasourdi lorsque le duc de Sussex a rejeté la faute ailleurs en marmonnant: “La presse britannique a dit cela.”

Harry a ensuite creusé un trou encore plus grand en demandant à Bradby : “Est-ce que Meghan a déjà mentionné qu’ils étaient racistes ?” Bradby a répété l’affirmation de Meghan selon laquelle il y avait “des commentaires troublants sur la couleur de peau d’Archie”.

Harry, faisant la promotion de son livre Spare, a répondu: “Il y avait – il y avait des inquiétudes concernant sa couleur de peau.”

On lui a alors demandé : « Ne décririez-vous pas cela comme essentiellement raciste ?

Harry répondit cryptiquement: “Je ne le ferais pas, n’ayant pas vécu dans cette famille.”

Il a interrompu les tentatives de Brady de poser davantage de questions et a suggéré qu’il s’agissait de “préjugés inconscients”, et non de racisme, et qu’ils peuvent désormais “apprendre et grandir” et faire “partie de la solution”, au lieu du problème.

Il a ensuite répété son affirmation précédente selon laquelle il “ne parlera jamais de” qui a fait les commentaires sur la couleur de peau d’Archie.

Les commentaires explosifs d’Oprah ont déclenché une énorme tempête et ont conduit Buckingham Palace à déclarer dans un communiqué: «Les problèmes soulevés, en particulier celui de la race, sont préoccupants. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront abordés par la famille en privé. »

Harry a été accusé d’avoir mélangé son histoire. Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a déclaré : « Les propres souvenirs de Harry varient certainement. Il nie que lui et Meghan aient déclaré que la famille royale était raciste. Il est difficile de croire tout ce qu’il dit parce qu’il ne cesse de se contredire.

“C’était un commentaire très préjudiciable et extrêmement blessant pour la reine.”

Harry a suscité une plus grande confusion en soutenant Lady Susan Hussey, l’ancienne dame d’honneur de la reine qui a déclenché une tempête de course lors d’un événement au palais de Buckingham.

Elle a démissionné le mois dernier après avoir demandé à plusieurs reprises au patron de l’association Ngozi Fulani d’où elle venait “vraiment”.

Cependant, Harry a de nouveau blâmé la “presse britannique”, bien que Mme Fulani ait rendu les révélations publiques sur son compte Instagram.

Harry a dit à Bradby: “Meghan et moi aimons Susan Hussey.”

Il a poursuivi: «Elle pense qu’elle est géniale. Et je sais aussi que ce qu’elle voulait dire – elle n’a jamais voulu dire de mal du tout.

“Mais la réponse de la presse britannique et des internautes à cause des histoires qu’ils ont écrites a été épouvantable. Était absolument horrible, la réponse.

Mais l’affirmation de Harry a été contestée, une source déclarant: “Ce n’est pas vrai, Meghan n’avait pas de temps pour Lady Hussey.”

Harry a également blâmé les autres pour ses propres tempêtes racistes, lorsqu’il s’est déguisé en nazi lors d’une fête en 2005 et s’est filmé en appelant un collègue de l’armée “notre petit ami P ***”.

Il a dit sur Harry: L’interview: “J’ai été traité de raciste quand j’avais 20 ans à cause des erreurs que j’ai commises.

“Ils n’ont jamais eu l’intention de faire du mal à qui que ce soit.”

Blâmant à nouveau les médias et sa famille, il a déclaré: “Je reconnais à cela un niveau de préjugés inconscients en moi qui provient probablement d’une combinaison de mon éducation, de choses auxquelles j’ai été exposé et de choses que j’ai vues dans les médias.”

Harry allègue également dans sa conversation avec Bradby que le Palais n’a pas nommé de tsar de la diversité. Cependant, The Sun comprend qu’un poste appelé “Directeur de l’engagement communautaire” est en place et remplit la même fonction.

Les statistiques publiées pour la première fois l’année dernière ont révélé que 8,5 % des employés de la maison royale sont issus de minorités ethniques. Le Palais s’est fixé pour objectif d’atteindre ces 10% d’ici la fin de l’année.

La ligne de couleur de peau a été mentionnée deux fois dans l’interview très dommageable d’Oprah, déclenchant une réaction violente contre la famille royale.

Meghan a été interrogée sur ses “soupçons” selon lesquels Archie ne deviendrait pas prince, Oprah disant: “Pensez-vous que c’est à cause de sa race?”

Meghan, à l’époque assise seule, a déclaré: «Pendant ces mois où j’étais enceinte, à peu près à la même époque, nous avons donc en tandem la conversation de:« Il ne recevra pas de sécurité, il ne recevra pas de titre’ et aussi des inquiétudes et des conversations sur la noirceur de sa peau à sa naissance.

Oprah recule alors d’horreur et dit “quoi?” ajoutant: «Il y a une conversation… attendez. Tenir bon. Tenir bon. Arrête tout de suite.”

Meghan a dit à Oprah qu’il y avait eu “plusieurs conversations” avec Harry au sujet de la couleur de peau d’Archie qui lui avaient été transmises.

Quand Oprah a demandé s’ils étaient “à quel point votre bébé va être sombre?”, Meghan a répondu: “Potentiellement, et à quoi cela signifierait ou ressemblerait.” Meghan a ajouté qu’elle ne nommerait pas le royal car cela “leur serait très préjudiciable”. Quand Harry a rejoint l’interview, il a été interrogé par Oprah sur une “conversation avec vous sur le teint d’Archie”.

Harry a dit qu’il ne le partagerait jamais, ajoutant: “Mais à l’époque, c’était gênant. J’étais un peu choqué.”

Il a affirmé que le membre anonyme de la famille avait demandé “à quoi ressembleront les enfants?” au “début” de sa relation avec Meghan.

Les commentaires sur la course ont provoqué des ondes de choc dans le monde entier et ont conduit à des accusations selon lesquelles la famille royale britannique était raciste.

Quelques jours plus tard, le prince William a été contraint de défendre ses proches, déclarant lors d’un bain de foule: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste”.

La tournée ultérieure de William et de sa femme Kate dans les Caraïbes a été entachée d’accusations de «privilège blanc» et de connotations «coloniales».

Harry a également accusé la famille royale de “préjugés inconscients” dans son documentaire Netflix en six parties.

La série de 100 millions de livres sterling affirmait que l’art raciste se trouvait dans les palais royaux et qualifiait le Commonwealth, que le roi Charles dirige, d'”Empire 2.0″.

Les allégations de Harry selon lesquelles la presse britannique était responsable de la revendication de la race royale ne résistent pas à un examen minutieux.

La pom-pom girl des Sussex, Omid Scobie, menait de l’avant. Il tweetait à l’époque : « Crise constitutionnelle ? Les membres de la famille royale répondent aux allégations de racisme.

L’autobiographie de Harry, Spare, doit être publiée mardi, mais The Sun a révélé son contenu après avoir obtenu une copie qui a été mise en vente en Espagne cinq jours plus tôt.

Buckingham Palace n’a pas souhaité faire de commentaire.