HARRY Derbidge a été repéré pour la première fois après la mort de son ex petit ami alors qu’il déjeunait avec des amis.

Le casting de Towie a eu le cœur brisé après la mort de Rhys Alan Smith.

Colin Jack

Harry Derbidge a été repéré pour la première fois depuis la mort de son ex-petit ami[/caption]

Rhys – qui a été au centre d’un scénario récent avec Bobby Norris et Harry – a été tragiquement retrouvé mort à Tenerife, où il vit, la semaine dernière.

Quelques heures après l’annonce de la nouvelle, Harry, 27 ans, a été photographié dans l’Essex en train de déjeuner avec un ami et co-star Demi Sims.

Harry était vêtu d’un ensemble entièrement noir alors qu’ils quittaient le restaurant, vêtu d’un pantalon de motard en cuir, d’une veste de sport et d’un t-shirt.

Pendant ce temps, Demi était vêtue d’un manteau blanc avec un sac à main assorti et s’est retournée pour voir son amie alors qu’elles se dirigeaient le long du trottoir.

Colin Jack

Harry est sorti déjeuner avec Demi Sims dans l’Essex[/caption]

INSTAGRAM

Plus tôt dans la journée, il a été révélé que son ex, Rhys Alan Smith, était décédé à Tenerife où il vivait[/caption]

Rhys était ami avec de nombreux membres de la distribution de Towie, en particulier Gemma Collins et James Argent.

Partageant sa dévastation, Gemma a commenté sa dernière photo: «Mon cœur ne sera plus jamais le même, je ne serai plus jamais le même amour que toi Reece . »

Arg a écrit: « Je t’aime mon pote. »

Harry et Rhys sont sortis en 2013 et le maquilleur Harry a admis plus tard qu’il avait couché avec Rhys quand il avait commencé à sortir avec Bobby.





Colin Jack

Harry avait le soutien de ses amis après la nouvelle du choc[/caption]

INSTAGRAM

Rhys était de bons amis avec d’autres stars de Towie, dont Gemma Collins[/caption]

Le sujet a été au centre d’un scénario récent alors que Bobby et Harry se sont de nouveau retrouvés face à face à l’écran.

Bien que Rhys n’ait pas été directement nommé, il a été mentionné à de nombreuses reprises alors que Bobby tentait d’aller au fond de ce qui s’était passé.