Harry Brook sera le capitaine de l’Angleterre lors des ODI en Australie

TOURNÉE D’AUSTRALIE EN ANGLETERRE, 2024

Buttler, qui n’a pas été sélectionné pour les T20I, continue de se remettre de la blessure au mollet qu’il avait subie plus tôt. La blessure de Buttler a également ouvert la porte à Liam Livingstone pour revenir dans la configuration ODI après avoir été ignoré plus tôt. Le polyvalent fringant a été récompensé après avoir pris cinq guichets dans la série T20I en cours jusqu’à présent, en plus d’en avoir frappé 87 sur seulement 47 balles lors du deuxième T20I.