Harry Brook: les enchères IPL voient le frappeur anglais signé pour 1,3 million de livres sterling par Sunrisers Hyderabad | Nouvelles du cricket

La nouvelle sensation au bâton d’Angleterre, Harry Brook, a été vendue pour plus d’un peu plus de 1,3 million de livres sterling lors de la vente aux enchères de la Premier League indienne.

L’accord fait de Brook le deuxième joueur anglais le plus cher à être vendu lors d’une vente aux enchères IPL derrière seulement Ben Stokes en 2017.

La star du Yorkshire et de l’Angleterre, qui a marqué 468 points à la fois avec une moyenne et un taux de réussite de plus de 93 lors de la récente série de tests au Pakistan, s’est rendue à Sunrisers Hyderabad après une guerre d’enchères impliquant également les Rajasthan Royals et les Royal Challengers Bangalore.

Son prix final en roupies de 13,25 crore était près de neuf fois son prix de base de 1,5 crore.

Brook est également devenu le frappeur spécialisé le plus cher jamais vendu lors d’une mini vente aux enchères, battant le précédent record du frappeur antillais Shimron Hetmyer de 7,75 crore.

Plus à venir…