Harry Brook: le frappeur anglais montre un aperçu passionnant de l’avenir alors que l’Angleterre pousse pour la victoire contre le Pakistan | Nouvelles du cricket

Ils ont une belle tradition de longue date de faire passer des frappeurs de test en Angleterre dans le Yorkshire, bien qu’il y en ait peut-être peu qui soient sortis de la chaîne de production qui aient été tout à fait comme Harry Brook.

Fraîchement sorti d’un dévastateur 116 balles 153 lors de la première manche du match test de l’Angleterre contre le Pakistan, le natif de Keighley, âgé de 23 ans, a réussi un rapide 87 à partir de seulement 65 balles dans la seconde le quatrième jour avant que les touristes ne déclarent mettre les hôtes 343 gagner.

Que Brook, qui a un taux de frappe de 64,73 en 57 matchs de première classe pour le Yorkshire, puisse produire des affichages aussi percutants n’est pas une surprise, mais ce qui a particulièrement impressionné l’ancien frappeur sri-lankais Kumar Sangakkara, c’est la façon dont le droitier épouse cela. avec un jeu de coups classique.

Faits saillants complets de la quatrième journée du premier test entre le Pakistan et l'Angleterre à Rawalpindi



“Ce que j’aime chez Harry Brook, c’est qu’il ne semble pas y avoir beaucoup d’efforts pour frapper la balle”, a déclaré Sangakkara, qui a combiné l’élégance avec de gros coups au cours de sa propre carrière de joueur. Sports du ciel.

“Ce n’est pas comme s’il serrait les dents et frappait aussi fort qu’il le pouvait, il a juste tellement de puissance, tellement d’équilibre et sa façon de traverser le ballon. Son positionnement est incroyable, sa vitesse de la main est bonne, et il frappe la balle loin avec un minimum d’effort.

“C’est un joueur phénoménal, et je pense qu’il sait comment construire une manche et marquer à un rythme sans prendre de risques fous – et c’est une si bonne chose à voir.”

Ce qui est plus remarquable à propos de son affichage, c’est que même dans les conditions particulièrement favorables aux frappeurs sur une surface plane au stade de cricket de Rawalpindi, Brook ne fait que sa deuxième apparition au test après avoir marqué 12 lors de ses débuts lors de la victoire décisive de l’Angleterre contre South. Africa à The Oval en septembre.

Harry Brook au bâton contre le Pakistan en chiffres Première manche Deuxième manche Courses 153 87 Des balles 116 65 Fours 19 11 Six 5 3 Taux de grève 131,89 133,84 Exécutions attendues de CricViz +90,0 +49,8

L’ancien capitaine de l’Angleterre U19 avait déjà montré un aperçu de son talent lors de la série internationale de sept matchs du T20 au Pakistan, y compris un score le plus élevé de 81 non éliminé dans une victoire de 63 points à Karachi, même s’il n’a peut-être joué qu’un peu. rôle dans le triomphe de la Coupe du monde T20 qui a suivi.

“Je me souviens pendant la série T20 [against Pakistan]j’hésitais à utiliser le mot, mais je l’ai fait à la fin – il y a une touche de génie en lui”, a déclaré l’ancien frappeur anglais Mark Butcher. Sports du ciel.

“Il y a eu quelques coups dans cette série où il a couru, frappant contre la rotation, sur une couverture supplémentaire – comme 20 mètres au-dessus de la limite pour six – et vous pensez juste que ce sont des coups d’une qualité et d’une puissance rares et rares.

“Quelle performance il a réalisée ; le World T20 ne s’est pas déroulé comme il l’aurait souhaité, mais vous avez certainement remarqué ici qu’il peut absolument tout faire dans ce jeu, quel que soit le format. Il semble que le format Test ne soit pas celui qui écrase toute cette capacité et ce talent naturels.

Harry Brook a frappé le plus de points d'un frappeur anglais lors d'un test lorsqu'il a emmené le batteur pakistanais Zahid Mahmood pour 27 à Rawalpindi



“Ces jeunes gars n’ont pas besoin qu’on leur dise de sortir et de s’exprimer de cette façon parce qu’ils ont grandi en le faisant. Vous alliez cela avec l’environnement dans lequel ils se trouvent en ce moment et mon Dieu.”

Les manches de Brook ont ​​fait de lui le meilleur buteur d’Angleterre en déclarant 264-7 au thé, après avoir mis 96 pour le quatrième guichet avec son compatriote Joe Root du Yorkshire – 73 sur 69 balles – alors que les visiteurs ont établi un rythme effréné avec la batte après avoir renvoyé le Pakistan. pour 579 plus tôt dans la journée.

C’est un autre signe de l’état d’esprit offensif que l’équipe a utilisé sous la direction de l’entraîneur-chef Brendon McCullum et du capitaine Ben Stokes, et l’ancien skipper anglais Nasser Hussain ne doute pas que Brook puisse être à l’avant-garde de cela à l’avenir.

“C’est l’un de ces joueurs – et certains joueurs l’ont – où ils frappent le ballon et vous levez les yeux, et les gens à la limite ont 10 mètres à parcourir dans les deux sens et ne peuvent tout simplement pas y arriver”, a déclaré Hussain.

Harry Brook a abordé son siècle de première manche avec style avec un charmant quatre



“C’est un attaquant si propre du ballon; il a des mains rapides, il a de longs leviers, et quand il frappe le ballon, sa tête est baissée – il ne lève jamais les yeux pour voir où il est allé.

“C’est une combinaison dangereuse et c’est un vrai talent. Je pense que tout le monde sur le terrain a le sentiment qu’il va être un vrai talent pour les années à venir.”