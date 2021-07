Harry Brook et Lockie Ferguson inspirent le Yorkshire à une victoire de neuf points sur le Lancashire lors du choc de Roses | Nouvelles de cricket

Harry Brook du Yorkshire a frappé 10 quatre et trois six dans son 91no de 50 balles contre Lancashire dans le Vitality Blast

Le meilleur invaincu en carrière de Harry Brook 91 sur 50 balles et un tour du chapeau de Lockie Ferguson ont donné au Yorkshire une rare victoire de Roses Vitality Blast sur le Lancashire qui a presque assuré une qualification pour les quarts de finale.

La moyenne de Brook dans le Blast de cette saison s’élève à 115,75 en 10 manches après que son sixième effort sans défaite a diverti les 4 000 spectateurs d’Emerald Headingley, poussant les Vikings à 180-4. Tableau de bord : Yorkshire contre Lancashire

Le Lightning a ensuite répondu avec un combat de 171-8, récupérant de 70-4 pour exiger 20 du dernier au-dessus alors que Rob Jones (61 non) et Steven Croft (41 ans) ont rallié les visiteurs.

Mais le rapide néo-zélandais Ferguson a remporté trois guichets avec les trois derniers ballons pour sceller un succès de neuf points et condamner le Lightning à une cinquième défaite en 11 matchs.

0:36 Lockie Ferguson est entré dans l’histoire en remportant le premier tour du chapeau T20 du Yorkshire pour sceller une victoire de neuf guichets sur le Lancashire dans le Vitality Blast Lockie Ferguson est entré dans l’histoire en remportant le premier tour du chapeau T20 du Yorkshire pour sceller une victoire de neuf guichets sur le Lancashire dans le Vitality Blast

Pour le Yorkshire, une septième victoire sur 11 les a portés à 15 points – un total largement accepté comme note de qualification. Il s’agissait de leur première victoire à Roses Blast depuis 2017.

Nottinghamshire ont poursuivi leur défense affirmée du titre Vitality Blast alors qu’ils se débattaient Birmingham par 114 pistes à Edgbaston. Tableau de bord : Birmingham vs Nottinghamshire

Les Outlaws ont remporté sept victoires en 11 matchs après avoir écarté une équipe des Bears touchée par la perte du polyvalent Carlos Brathwaite après un test COVID positif.

Ils ont totalisé 177-9 grâce aux 41 de Samit Patel, aux 39 de Ben Duckett et aux 34 rapides d’Alex Hales.

La réponse des Bears a ensuite plongé dans le désarroi à 19-5 et ils ont été éliminés pour 63, leur total T20 le plus bas jamais enregistré, alors que Jake Ball a pris 3-10, Calvin Harrison 3-12 – dont une jeune fille à triple guichet – et Patel 2 -8.

Daryl Mitchell est devenu un recordman comme Worcestershire battre Derbyshire par 14 pistes à Derby. Tableau de bord : Derbyshire contre Worcestershire

Le joueur de 37 ans est devenu le premier joueur du Worcestershire à prendre 100 guichets T20 pour aider son équipe à défendre 167-6, construit autour des 43 de Brett D’Oliveira et d’un score de 37 sur 21 balles de Ross Whiteley.

L’ancien couturier anglais Jade Dernbach a remporté 3-23 lors de ses débuts en prêt de Surrey mais – malgré 46 de Tom Wood – Derbyshire s’est effondré de 123-3 pour terminer sur 153-8.

Leicestershire a enregistré une victoire de huit guichets affectée par la pluie à Durham alors que les hôtes ont subi une deuxième défaite consécutive dans le Vitality Blast. Tableau de bord : Durham contre Leicestershire

Durham avait affiché 115-4 sur 15,1 overs avant que la pluie n’interrompe leurs manches, le calcul Duckwork-Lewis-Stern fixant le Leicestershire 88 pour gagner à partir de neuf overs.

Et Josh Inglis et Colin Ackermann ont emmené les visiteurs à la victoire avec neuf balles à perdre.

GROUPE SUD

Le fileur de seize ans Archie Lenham a mis 4-26 ans comme Sussex a navigué vers une victoire de 33 points Glamorgan. Tableau de bord : Glamorgan contre Sussex

Battant en premier, les ouvreurs de Sussex Luke Wright (77) et Phil Salt (63) ont partagé un stand de premier guichet de 144 pour propulser les visiteurs à 201-8, un total qui allait toujours être difficile à chasser.

Cela s’est donc avéré que Glamorgan était tous sortis pour 168 avec David Lloyd en faisant 51. Lenham a continué sa belle forme Blast pour remporter le prix de l’homme du match.

Une deuxième défaite en autant de jours laisse Glamorgan avoir besoin d’un miracle pour se qualifier pour les quarts de finale tandis que les Sussex restent dans le mix de qualification.

Adam Milne a réussi un triplé sur les trois derniers ballons pour remporter une victoire palpitante de 11 points pour Kent Spitfire plus de Surrey à Canterbury, étouffant les visiteurs dans la mort pour les laisser le 180-6, en réponse aux Spitfires 191-4. Tableau de bord : Kent contre Surrey

Milne a pris 4-38 et a défendu 18 dans la finale, battant Ollie Pope avec la quatrième livraison et faisant attraper Kyle Jamieson sur la longue frontière avec l’avant-dernière balle pour décrocher une victoire exaltante. Il a ensuite fait rattraper Laurie Evans dans la dernière balle des manches pour sceller une reprise étonnante.

Surrey avait l’air de grands favoris lorsque Will Jacks a fracassé un meilleur score de Blast de 87 sur 54 balles, mais après avoir mis 92 pour le deuxième guichet avec Laurie Evans, qui a terminé à 57, le taux de course a régulièrement augmenté.

Le total de Kent a été construit sur un partenariat solide entre Jordan Cox et Jack Leaning, qui ont respectivement frappé 61 non et 50.

HampshireLe jeune prodige au bâton de Tom Prest a inspiré son équipe à seulement leur deuxième victoire Vitality Blast de la saison avec un invaincu 59 aidant à sceller une victoire de 11 points sur le haut vol Gloucestershire à l’Ageas Bowl. Tableau de bord : Hampshire contre Gloucestershire

Les visiteurs avaient besoin de 20 de la dernière fois, mais n’ont pas réussi grâce à un bon bowling de la mort de Chris Wood pour assurer un succès moral aux Hawks, classés au bas de l’échelle, qui ont remporté le tirage au sort et ont choisi de battre.

pour Tom Prest ! 🙌👏 Quel coup exceptionnel cela a été de la part du jeune alors qu’il évoque son premier demi-siècle avec une autre limite ! 💪💥 152-5 (18 reprises) 📺 Suivez l’action en direct sur https://t.co/cNkJ7vdkkn ou sur l’application gratuite Hampshire Cricket pic.twitter.com/8cJsl4V4iA – Hampshire Hawks (@hantscricket) 2 juillet 2021

Prest, qui a récemment marqué un triple siècle dans un deuxième match de XI, a montré une maturité au-dessus de ses années seulement lors de sa troisième apparition senior après que les hôtes aient à nouveau perdu leur duo d’ouverture tant vanté de James Vince et D’Arcy Short à bas prix.

Le joueur de 18 ans a superbement ancré les manches après que les hôtes aient vacillé à 34-3 – son coup mettant le Hampshire sur le chemin de 176-6.

Gloucestershire a répondu avec 166-5 après un stand de 82 points pour le troisième guichet de Chris Dent et de l’international néo-zélandais en forme Glenn Phillips.

Somerset ont maintenu leurs efforts pour terminer parmi les quatre premiers du groupe Sud avec une victoire de cinq points sur Moyen-sexe selon la méthode DLS à Taunton. Tableau de bord : Somerset contre Middlesex

Les hôtes ont été éliminés pour 152 en 18,1 overs après avoir perdu le tirage au sort, s’écrasant de 97-3 à la mi-parcours. Devon Conway a marqué 45 et Will Smeed 33, tandis que Blake Cullen a récolté 4-32 – dont un triplé de Lewis Goldsworthy, Ben Green et Marchant de Lange – et Steven Finn 2-16.

Middlesex avait répondu avec 114-6 sur 16 overs lorsque la pluie a empêché la poursuite du jeu. Nathan Sowter était invaincu sur 37, tandis que Craig Overton a réclamé 3-28. Une septième défaite en 11 matches de groupe a mis fin aux espoirs des visiteurs d’atteindre les huitièmes de finale.