Harry Brook entre dans l’histoire et atteint un record phénoménal pendant Ashes 2023

Le batteur de l’équipe de cricket d’Angleterre, Harry Brook, est entré dans l’histoire dimanche en devenant le plus rapide à atteindre 1000 tests en termes de balles rencontrées lors de la troisième rencontre des Ashes contre l’Australie à Headingley. Le joueur de 24 ans n’a eu besoin que de 1058 balles pour atteindre le cap et dans la foulée, il a battu le record détenu par le Néo-Zélandais Colin de Grandhomme qui a réalisé l’exploit en 1140 livraisons. Son compatriote Tim Southee est troisième avec 1167 balles tandis que l’ouvreur anglais Ben Duckett l’a fait en 1168 balles. En ce qui concerne les manches, Brook est le cinquième plus rapide avec Herbert Sutcliffe et ED Weekes.

L’Angleterre a battu l’Australie par trois guichets lors d’un troisième test acharné à Headingley dimanche pour maintenir en vie la série Ashes de cinq matchs. Harry Brook et Chris Woakes ont partagé un partenariat crucial de 59 qui a mené l’Angleterre au bord de la victoire avant que Brook ne tombe pour 75 contre Mitchell Starc (5-78). Le duo rappelé de Woakes (32 non éliminés) et Mark Wood (16 non éliminés) a ensuite vu l’Angleterre rentrer à la maison avec plus d’une journée à perdre pour réduire l’avance de la série australienne à 2-1.

La série se poursuit avec le quatrième test à Old Trafford à partir du 19 juillet, l’Australie ayant maintenant deux matchs pour sceller son premier triomphe de la campagne Ashes en Angleterre en 22 ans.

L’Angleterre tente de devenir la deuxième équipe à remporter une série de tests de 2-0 après l’équipe australienne de 1936/37, inspirée par le grand frappeur Don Bradman, qui s’est remis de ce déficit pour remporter les Ashes 3-2.

