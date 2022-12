Harry Brook: ‘England’s Kolhi’ ajoute des options d’ordre intermédiaire après le troisième siècle en autant de tests | Nouvelles du cricket

Trois matches cet hiver, trois siècles. Le plus grand nombre de courses d’un frappeur anglais lors d’une tournée au Pakistan, et un taux de frappe bien dans les années 90. Il est juste de dire que Harry Brook a bien pris le test de cricket.

Le 111 de Brook dans la réponse de l’Angleterre au total de 304 du Pakistan en première manche lors du troisième test à Karachi l’a fait dépasser le total de 449 points en tournée établi par David Gower en 1984, et a montré à nouveau pourquoi le capitaine Ben Stokes a récemment fait des comparaisons entre lui. et Virat Kohli.

Le duo de spin d’Abrar Ahmed et Nauman Ali en particulier a subi un traitement sévère, en particulier de la part du joueur de 23 ans avant qu’il ne soit piégé lbw par le couturier Mohammad Wasim, et Brook a révélé par la suite qu’il s’agissait plus d’un des plus modernes d’Afrique du Sud. grands du jour que la superstar indienne Kohli dont il s’est inspiré.

Le batteur anglais en forme Harry Brook réfléchit à son troisième cent de la série au Pakistan, essayant de jouer comme AB de Villiers, éclipsant David Gower et éliminant Ben Stokes!



“J’essaie de prendre des morceaux des meilleurs joueurs du monde et de les mettre dans mon jeu”, a déclaré Brook Sports du ciel. “J’ai regardé pas mal d’AB de Villiers et la façon dont il joue le spin, une bonne partie de son côté technique est entrée dans mon jeu sur ce front.

“J’ai marqué beaucoup de points dans certains domaines et je m’en tiens à cela, vraiment. J’ai l’impression d’avoir été très rapide sur mes pieds contre les vrilles, ce qui a aidé.

“La majorité de mes frappeurs ont été contre le spin, et j’ai été très confiant contre cela ici.”

Brook a une fois de plus montré le coup dur qui a tant attiré l’attention lors des deux premiers tests de cette série, frappant huit quatre et trois six avant de partir, mais en revanche, c’était une approche relativement plus lente au stade national alors qu’il a marqué son 111 sur 150 balles.

Regardez le moment où Harry Brook a suivi ses siècles à Rawalpindi et Multan avec un tiers de la série à Karachi



Les performances du frappeur du Yorkshire signifient qu’il fera presque certainement partie de l’équipe pour la tournée anglaise de deux tests en Nouvelle-Zélande en février, après avoir saisi la chance qui lui a été donnée après que la blessure anormale de son coéquipier du comté Jonny Bairstow sur un terrain de golf l’ait exclu. jusqu’à l’année prochaine.

Bairstow avait connu une sorte de renaissance jusque-là, étant nommé LV = Joueur d’essai d’assurance de l’été après avoir terminé en tête du classement des joueurs les plus utiles du PCA, et à son retour, cela donnera à Stokes et à l’entraîneur-chef Brendon McCullum une autre option pour L’ordre du milieu de l’Angleterre.

Stuart Broad, qui s’est rendu indisponible pour la tournée anglaise au Pakistan pour des raisons personnelles, a été impressionné par ce que Brook a apporté à l’équipe au cours de l’hiver, après avoir fait ses débuts en test dans la série à domicile contre l’Afrique du Sud à la fin de l’été.

“Une chose qui ressort de lui, c’est à quel point il veut frapper et marquer des points”, a déclaré Broad. Sports du ciel. “Je sais que c’est une chose assez basique à dire, mais il a évidemment une grande faim pour atteindre les limites et marquer des points, et son style de jeu semble parfaitement correspondre à cette nouvelle mentalité.

L’été de Bairstow contre l’hiver de Brook Jonny Bairstow Harry Brook Manches 11 5 Courses 681 468 Moyenne 75,6 93,6 Taux de grève 96,6 93,4 années 50 1 1 100s 4 3

“Il joue avec une telle liberté, mais vous n’avez jamais l’impression qu’il traîne, vous avez juste l’impression qu’il joue des coups de classe contre la couture et la rotation.

“Il a montré beaucoup de qualités différentes dans des conditions qui lui sont étrangères – c’est sa première expérience de ballon rouge dans ces conditions.

“Mais il ressemble un peu à Joe Root quand il est entré en scène, comme s’il avait beaucoup joué, et il a l’air calme et à l’aise, ce qui est une excellente façon de commencer votre carrière en test.”

Un retour possible pour Bairstow pourrait dépendre de ce que l’Angleterre décide de faire en ce qui concerne la personne derrière les souches, Ollie Pope ayant remplacé un Ben Foakes malade lors du premier test à Rawalpindi, puis restant en tant que gardien de guichet pour le second à Multan. .

Ben Foakes a réalisé un demi-siècle composé pour l’Angleterre lors de sa première manche





Bairstow a également pris les gants lors des tests pour l’Angleterre, mais le gardien de guichet spécialisé Foakes a eu l’occasion de faire pression pour être rétabli dans le rôle à Karachi, en prenant une chute et en effectuant un run-out dans les manches du Pakistan, et en marquant un précieux 64 pour aider L’Angleterre établit une avance en première manche.

“Je pense que ces conditions lui conviennent [Foakes]”, a déclaré l’ancien capitaine anglais Mike Atherton. Sports du ciel. “Je pense qu’il est un assez bon joueur sur ces terrains lents et bas et nous l’avons vu lorsqu’il est arrivé pour la première fois dans l’équipe d’Angleterre au Sri Lanka il y a environ trois ou quatre ans.

“Il était le pont entre l’ordre supérieur et la queue. Ben Foakes était une sorte de point d’appui clé dans l’alignement des frappeurs.”

En ce qui concerne Brook, cependant, il ne pourrait pas être plus heureux de la façon dont l’étape test de la tournée du Pakistan s’est déroulée après avoir joué pour l’Angleterre lors de l’étape T20 précédente avant leur triomphe dans la Coupe du monde T20 en Australie.

Michael Atherton et Nasser Hussain donnent leur avis après la deuxième journée du troisième test entre le Pakistan et l'Angleterre



“C’est une bonne sensation”, a déclaré Brook. “Je pense que j’étais sur le point de faire 1 000 courses au Pakistan cette année [in all formats] ainsi, c’était une autre étape que j’essayais de cocher, mais j’en ai raté une.

“Je me sens bien en ce moment et j’espère que ça va continuer.”

Regardez le troisième jour du troisième test entre le Pakistan et l’Angleterre, à Karachi, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 4h45 lundi.