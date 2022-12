Harry Brook dit qu’il visait le test le plus rapide d’Angleterre en ouverture de la série contre le Pakistan | Nouvelles du cricket

Le record de Gilbert Jessop pour le cent test le plus rapide par un Anglais – 76 balles – reste intact, mais il a été deux fois menacé à Rawalpindi la semaine dernière alors que Harry Brook a rapidement accumulé des points.

Brook n’a finalement pas réussi à atteindre l’exploit de Jessop, qui avait été opposé à l’Australie à The Oval en 1902, avec son cent dans les premières manches de l’Angleterre contre le Pakistan atteint à partir de 80 balles et le Yorkshireman a ensuite joué pour 87 sur 65 livraisons dans la seconde pendant les 74 de son équipe. -run victoire dans l’ouverture de la série.

Alors, Brook, qui ne jouait que son deuxième test, visait-il le record à tout moment?

“J’y allais pour la deuxième manche!” le joueur de 23 ans a déclaré à Michael Atherton avant le deuxième test de vendredi à Multan, en direct sur Sky Sports Cricket (4h30 en ondes avant le premier bal à 5h).

“Je ne savais pas que le record existait il y a si longtemps. Je pensais que Jonny (Bairstow) détenait le record [Bairstow scored a 77-ball century against New Zealand at Trent Bridge earlier this year].”

Brook a quitté Rawalpindi avec le record du plus grand nombre de courses par un frappeur anglais dans un test de cricket après avoir fumé le spinner pakistanais Zahid Mahmood pendant 27 le deuxième jour alors qu’il faisait passer son score de 101 sur 81 balles du jour au lendemain à 153 sur 116.

Il était sur la bonne voie pour clouer six limites dans un over pour la deuxième fois du match, après avoir cogné six fours sur Saud Shakeel le premier jour, mais, pour utiliser son mot, “piraté” la balle finale pour trois.

“C’est comme si tu pouvais sortir et faire ce que tu voulais”

Ce fut un test record pour l’Angleterre avec des exploits, notamment devenir la première équipe à piller 500 le jour de l’ouverture et la première à avoir quatre centurions le premier jour, avec Brook, Zak Crawley, Ben Duckett et Ollie Pope atteignant chacun trois chiffres.

Leur taux de course à travers le test était également sans précédent (6,50 dans la première manche, 7,36 dans la seconde) alors qu’ils ont accumulé 921 points en 136,5 overs – 657 sur 101 lors de leur première fouille, puis 264-7 déclarés sur 35,5 dans leur deuxième .

“J’ai l’impression que vous pouvez sortir et faire ce que vous voulez. Si je veux inverser le premier ballon, j’ai presque la licence. Vous avez l’impression que vous pouvez tout faire”, a déclaré Brook après le cricket agressif de l’Angleterre sous la direction du skipper Ben Stokes et de l’entraîneur-chef. Brendon McCullum a remporté une septième victoire en huit tests.

“Le capitaine mène de l’avant. Ses premières manches étaient incroyables. Il n’en a obtenu que 41 mais il a marqué à un taux de frappe de 227. Si nous n’avions pas battu comme nous l’avons fait lors de cette première manche, nous n’aurions eu aucune chance. de gagner le jeu.

“La façon dont les garçons ont pris les choses en main a été exceptionnelle. Avoir la confiance de tout le monde autour de vous dans le vestiaire, l’entraîneur en particulier, rend les choses tellement plus faciles.”

Brook faisait partie de l’équipe d’Angleterre vainqueur de la Coupe du monde T20 en Australie le mois dernier et figure maintenant – et tire – au n ° 5 du côté des tests à la place de son coéquipier du Yorkshire Jonny Bairstow, qui s’est cassé la jambe sur un terrain de golf en septembre. .

“Je n’ai pas beaucoup de mots, pour être honnête. Ce fut un mois exceptionnel et un mois sur lequel je reviendrai pour toujours, probablement le point culminant pour le reste de ma carrière et de ma vie”, a ajouté Brook.

“Je ne pensais pas que cela se passerait aussi bien et que lors de ma première année pour l’Angleterre, je serais champion du monde, mais j’ai toujours eu la confiance intérieure que je jouerais pour l’Angleterre.

“En jouant avec et contre les meilleurs joueurs du monde, vous apprenez constamment si c’est une bonne ou une mauvaise journée. Habituellement, les mauvais jours, vous en apprenez un peu plus. Jouer avec Stokesy [Ben Stokes]racine [Joe Root]et Jos [Buttler] dans le truc de la balle blanche, vous ne pouvez que monter.”

“Le test de cricket est le meilleur format”

Brook espère être recruté pour la Premier League indienne 2023 lors de la vente aux enchères de décembre, puis faire pression pour une place dans l’équipe anglaise pour leur défense du titre de la Coupe du monde de 50 ans en Inde en octobre et novembre, mais le test de cricket reste son “sommet”.

Certains joueurs, comme Will Smeed de Somerset, ont parqué leur carrière de balle rouge, mais Brook ne suivra pas.

Il a déclaré: “Je pense qu’à l’avenir, nous verrons plus de personnes plus jeunes licencier le cricket à balle rouge – je pense qu’il y aura bientôt beaucoup de contrats à balle blanche. Je ne vais probablement pas être L’un d’eux Je pense toujours que le test de cricket est le meilleur format.

“Il y a tellement de battage médiatique autour de T20 et de tant de ligues que vous pourriez assez facilement, si vous êtes assez bon, vous débarrasser de la balle rouge et jouer dans toutes les ligues du monde.

“Vous pouvez comprendre pourquoi les gens le font, il y a tellement d’argent, mais j’aime tous les formats. Je pense toujours que le test de cricket est le summum et je m’efforce toujours de le jouer le plus longtemps possible.

“Cette victoire la semaine dernière était incroyable. Il n’y a pas de meilleure sensation au cricket. Vous avez greffé pendant cinq jours et vous n’avez pas l’impression de gagner tant que vous n’y êtes pas.

“Cela n’a pas semblé être cinq jours, mais trois semaines. C’était comme si nous étions sur le terrain pour toujours ! Jouer sur ce terrain et franchir la ligne lors des derniers overs était phénoménal. Le capitaine de Stokesy était le le meilleur que j’aie jamais vu, c’était incroyable.”

Après le run-fest à Rawalpindi, vient le deuxième test à Multan – et, peut-être, une autre chance pour Brook de frapper la tonne de test la plus rapide d’Angleterre. Il vient te chercher, Gilbert…

