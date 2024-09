Harry Brook a reçu l’autorisation d’établir un nouveau modèle ODI contre l’Australie | Équipe de cricket d’Angleterre

jeEn un sens, la série de cinq matchs ODI entre l’Angleterre et l’Australie qui débute jeudi à Nottingham manque légèrement de contexte plus large. S’inscrivant dans une tendance qui a vu les longs déplacements de l’Inde et de l’Australie jusqu’à présent être fractionnés en fonction du format et étalés sur le cycle de quatre ans, elle semble conçue simplement pour maintenir l’énergie des « Big Three » entre les tests de l’été.

Bien que la rivalité perdure, les billets ont changé malgré l’arrivée de l’automne, et pour Harry Brook, il y a encore un peu de travail. D’une part, Brook a connu une saison internationale légèrement décevante en termes de courses, notamment ce double échec agité contre le Sri Lanka à l’Oval. Et puis, en plus de la chance d’accumuler plus d’expérience contre Mitchell Starc et Josh Hazlewood avant la tournée des Ashes de Bazball en 2025/26, il a cette opportunité d’approfondir ses connaissances en tant que capitaine avec un œil similaire sur l’avenir.

Ollie Pope évoluait dans des conditions très strictes lorsqu’il était temporairement responsable de l’équipe test contre le Sri Lanka – le modèle établi par Ben Stokes – mais pour Brook, la liberté est sans doute plus grande. Brendon McCullum ne débutera pas en tant que maître de tous les formats de l’Angleterre avant janvier – Marcus Trescothick est entraîneur-chef par intérim jusqu’à cette date – et Jos Buttler, absent de la série en raison d’une blessure au mollet, n’a pas exactement supervisé une machine bien huilée au cours de la dernière année. Pour Brook, il s’agit d’introduire l’éthique de McCullum avant la prise de contrôle complète.

« Tout cela va fusionner en un seul à un moment donné », a déclaré Brook, dont le capitanat comprend jusqu’à présent les moins de 19 ans anglais, un rôle de remplacement pour le Yorkshire en T20 et les Northern Superchargers en Hundred. « Nous allons avoir les mêmes principes [so it is a case of] j’essaie de faire valoir cela auprès de l’équipe avant que Baz ne prenne le relais.

« Moi et Tres [Trescothick] « Nous sommes tous les deux sur la même longueur d’onde que Baz, nous voulons aller sur le terrain et divertir la foule, prendre le jeu en main, essayer de prendre des guichets et de mettre la pression sur leurs quilleurs. Et sur le terrain, poursuivez chaque balle et essayez simplement d’influencer le jeu autant que vous le pouvez. »

Jofra Archer est sur le point de faire son retour dans le match de 50 overs contre l’Australie. Photographie : Jacob King/PA

À l’instar de l’équipe qui a fait match nul 1-1 lors des T20 ce week-end, il s’agit d’une équipe d’Angleterre relancée pour ce qui est sa première série ODI de cinq matches depuis avant la Coupe du monde 2019. Et en plus de donner une chance à des prodiges comme Jacob Bethell, cela voit également le personnel commencer à se chevaucher davantage avec la configuration des tests. Sur les 16 joueurs, sept feront une tournée au Pakistan le mois prochain – les dates et les lieux restent à confirmer – et comme pour la configuration des tests, il y a aussi une volonté claire d’approfondir l’écurie des quilleurs rapides. Il y en a sept, avec Jofra Archer en tête d’affiche ici.

Ce sera le premier match de la Liste A d’Archer en 18 mois et, après un régime exclusif de quatre overs, il continue ce qui est un chemin progressif vers un retour aux tests l’année prochaine. Brook a déclaré qu’il n’y avait pas de limites prédéfinies à la charge de travail d’Archer en jeu, bien que des joueurs comme Olly Stone, Saqib Mahmood et John Turner, qui n’a pas de sélection, c’est-à-dire les autres rapides glissants parmi les sept, indiquent l’intention de l’Angleterre de faire tourner tout au long de la série.

Guide rapide Équipes possibles pour l’Angleterre contre l’Australie Montrer Angleterre (possible) : Phil Salt, Ben Duckett, Will Jacks, Harry Brook (c), Jamie Smith (semaine), Liam Livingstone, Jacob Bethell, Brydon Carse, Adil Rashid, Jofra Archer, Reece Topley Australie (possible) : Travis Head, Josh Inglis (semaine), Mitch Marsh (c), Steve Smith, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Cameron Green, Sean Abbott, Mitchell Starc, Adam Zampa, Josh Hazlewood Merci pour votre retour.

L’Australie, tenante de la Coupe du Monde et forte de 12 victoires consécutives, a amené un casting plutôt solide. Pat Cummins se repose avant le choc entre Border et Gavaskar à domicile et, au grand désespoir de ses copains anglais de la frontière, David Warner a maintenant pris sa retraite. Mais Starc et Hazlewood font partie des trois grands couturiers du circuit, Steve Smith revient avec Marnus Labuschagne, une fois de plus Scrappy dans son Scooby-Doo, tandis qu’Adam Zampa, Travis Head, Mitch Marsh et Glenn Maxwell sont également tous champions.

Il y a aussi quelques jeunes débutants à surveiller. Jake Fraser-McGurk a offert un aperçu de sa double menace avec un 50 incendiaire en 31 balles à Cardiff vendredi dernier, tandis que Cooper Connolly, qui semble devoir s’aligner au poste de cinq huitième pour une franchise NRL de Sydney, mais qui vient en fait de l’autre côté de la ligne Barassi en Australie occidentale, est un autre jeune frappeur prometteur. L’un ou les deux devront peut-être encore attendre leur chance, cependant, car l’Australie cherche à continuer sur sa lancée contre une équipe d’Angleterre qui débute une fois de plus.