Harry Bentley fera un début de carrière très médiatisé à Hong Kong alors qu’il a réservé six manèges pour la réunion de samedi à Sha Tin.

Après avoir terminé sa quarantaine Covid obligatoire de 21 jours, Bentley est en demande alors qu’il entame un passage à Hong Kong, qui devrait se terminer en juillet.

Bentley fera son premier tour à bord de Telecom Missile dans le premier match de six stades pour l’entraîneur Dennis Yip, avant de s’associer à deux pour Douglas Whyte et un pour Frankie Lor, Michael Chang et Tony Cruz.

Il a déclaré: « C’était vraiment une surprise, mais une très bonne surprise, je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, mais j’ai toujours voulu vraiment venir ici à un moment donné et essayer parce que je sens que je correspond à la moule assez bien, j’ai une bonne expérience internationale et mon poids est vraiment bon.

« Je ronge un peu, je me sens bien et évidemment je ne suis pas assis sur un cheval depuis que je suis ici, ce qui est près d’un mois maintenant, mais ce ne sera pas un problème et cela semble maintenant le moment idéal pour essayer, j’ai une bonne expérience derrière moi mais je suis encore assez jeune aussi.

« Je ne me fais aucune illusion quant à la compétitivité de cet endroit, c’est un très bon groupe de jockeys contre lesquels rivaliser et je gère mes attentes, mais en même temps, je veux tout donner – vous devez être confiant. dans vos propres capacités.

« Si je suis venu ici sans confiance, je pourrais aussi bien ne pas me déranger, je viens certainement avec des attentes gérées, mais en même temps, j’ai confiance en mes capacités. »

Je suis à l’étranger chaque année depuis que j’ai commencé à rouler au cours des 11 dernières saisons

Le joueur de 28 ans est six fois champion jockey au Qatar, mais compte sur son CV des courses en France, en Allemagne, au Canada, en Amérique et à Dubaï.

Il a déclaré: «J’ai commencé à partir au Moyen-Orient alors que je n’avais que 18 ans et je suis allé à l’étranger chaque année depuis que j’ai commencé à rouler ces 11 dernières saisons.

« J’ai beaucoup roulé à Dubaï et au Qatar, mais aussi partout au Moyen-Orient à Bahreïn et en Arabie saoudite. »

« J’ai passé un très bon moment au Qatar et je pense que mon expérience à partir de là me sera très utile car c’est une assez petite piste ovale qui ne fait qu’un kilomètre environ, ce n’est pas aussi serré que Happy Valley, mais c’est un circuit serré. piste où cela dépend beaucoup du rythme et de la vitesse.

« Vous devez être très positif depuis les stands et je pense que cela me donnera un peu d’avantage plutôt que d’être seulement arrivé avec l’expérience du Royaume-Uni. »

Bentley a commencé sa carrière avec Gary Moore, chevauchant son premier vainqueur en 2010, et il a connu une association fructueuse avec le Limato formé par Henry Candy il y a quelques saisons, remportant la Coupe de juillet et le Prix de la Foret en 2016.

« Je pense qu’il (Limato) a été très important pour ma carrière. C’est toujours bien de pouvoir jouer sur la grande scène dans le Groupe Un et il était vraiment important pour moi et pour ma percée gagnante dans le Groupe Un, mais pas seulement cela, il était juste un si bon cheval à associer », dit-il.

Ryan Moore, William Buick et Silvestre de Sousa ont tous roulé à Hong Kong, et Bentley a bénéficié de leurs conseils avant ses débuts à Sha Tin.

Il a ajouté: « J’ai longuement parlé avec Ryan Moore, je le connais depuis un moment grâce à l’équitation et j’étais l’apprenti de son père Gary et la raison pour laquelle j’ai pu aller à Dubaï pour la première fois était parce que Ryan m’a aidé à m’y rendre. . «