Harry “a trahi ses collègues de l’armée” en révélant qu’il avait tué 25 militants talibans lors d’une tournée de combat en Afghanistan

Le PRINCE Harry a été accusé d’avoir trahi des camarades en révélant qu’il avait tué 25 militants lors d’une tournée de combat en Afghanistan.

L’ancien colonel Richard Kemp a déclaré que les commentaires de l’héritier capricieux dans ses mémoires Spare étaient une “trahison des personnes aux côtés desquelles il s’est battu”.

L’ancien colonel Richard Kemp a critiqué le prince Harry pour avoir déclaré qu’il ne considérait pas ses victimes talibanes comme des personnes Crédit : AP : Associated Press

L’ancien commandant des troupes en Afghanistan a reproché au prince d’avoir déclaré qu’il ne considérait pas ses victimes talibanes comme des personnes.

Le colonel Kemp a déclaré: «Il suggère que l’armée britannique entraîne les gens, y compris lui, à ne pas voir l’ennemi comme des êtres humains, ce qui est très loin de la vérité.

“L’armée fait extrêmement attention à faire la différence entre les civils innocents et les combattants sur le champ de bataille.”

Il a également averti que les révélations augmenteraient les menaces pour la sécurité de Harry – en incitant les terroristes à vouloir se venger.

Il a déclaré: «Cela porte atteinte à sa sécurité personnelle. Il s’est tiré une balle dans le pied.

“En combattant en Afghanistan, Harry a acquis une très forte réputation tant dans l’armée que dans le pays.

“Ces commentaires vont nuire à cette réputation et il ne sera plus considéré de la même manière par des personnes qui l’aimaient auparavant, y compris moi.”

Le héros de Harry, Ben McBean – qui a perdu un bras et une jambe en Afghanistan – a également critiqué les révélations du prince.

L’ex-Royal Marine a déclaré: “Je t’aime, le prince Harry, mais tu dois te taire!

« Cela vous fait vous poser des questions sur les gens avec qui il traîne. S’ils étaient de bonnes personnes, quelqu’un lui aurait déjà dit d’arrêter.

Dans ses mémoires, Harry a déclaré avoir abattu des militants talibans alors qu’il pilotait des hélicoptères Apache dans le sud de la province de Helmand en 2012.

Il a revu des films de ses meurtres depuis la caméra montée sur le nez de la canonnière lorsqu’il est retourné à la base de Camp Bastion.

Harry a dit que la technologie signifiait : « Je pourrais toujours dire avec précision combien de combattants ennemis j’avais tués ».

Il écrit : « Alors mon numéro : 25. Ce n’est pas un numéro qui m’a donné satisfaction. Mais ce n’était pas non plus un chiffre qui me faisait honte.

« Dans la chaleur et le brouillard du combat, je ne pensais pas à ces 25 personnes. J’avais été formé pour les « autre-iser ». »

Le ministère de la Défense a refusé de commenter les affirmations de Harry selon lesquelles il avait tué 25 militants.

Un porte-parole a déclaré: “Nous ne commentons pas les détails opérationnels pour des raisons de sécurité.”