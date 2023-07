Les SPÉCULATIONS vont bon train quant à savoir si le prince Harry a été sensationnellement chassé d’un travail d’écotourisme.

Ce n’est que le dernier d’une série de défis pour le duc de Sussex, 38 ans, alors que les experts affirment que sa vie « échappe à tout contrôle ».

Le prince Harry n’a pas été informé de la dernière mise à jour de Travalyst, l’association caritative écologique qu’il a fondée Crédit : Getty

Le prince Harry a fièrement lancé Travalyst il y a quatre ans, mais toute mention de lui a été omise de la dernière mise à jour de l’organisation à but non lucratif.

Jusqu’à présent, son nom figurait en bonne place sur la majorité de ses mises à jour, rapporte Newsweek.

L’absence de mention du prince survient quelques jours seulement après qu’une source a affirmé qu’il « tournait en spirale ».

Cela fait également suite aux affirmations selon lesquelles l’amitié de Beckham avec Harry et Meghan était terminée et que les Sussex « prenaient du temps à part ».

En 2019, Harry a fondé Travalyst, une organisation caritative qui se concentre sur les voyages respectueux de l’environnement.

Dans les mois qui ont suivi, il s’est associé à de grands noms tels que Google, Expedia, Booking.com, Tripadvisor, Visa et Skyscanner.

Il a longtemps été impliqué et a joué un rôle important dans ses mises à jour et communiqués de presse – jusqu’à récemment.

La directrice générale de Travalyst, Sally Davey, a déclaré en mai : « Aujourd’hui, nous marquons officiellement la fin de la phase pilote de Travalyst avec la nomination d’un nouveau conseil d’administration pour nous gouverner et nous guider dans notre cheminement vers un impact positif majeur et un changement du système.

« C’est un moment incroyablement excitant pour Travalyst et, je crois, pour l’industrie alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance et d’expansion pour nous assurer que notre travail est librement accessible à tous, utilisé par tous et catalyse la transformation positive du secteur. . »

Harry n’a pas été complètement effacé du site Web – il est toujours mentionné comme le leader, le fondateur et le mécène de l’organisme de bienfaisance dans ses sections à propos.

Le Sun a approché Travalyst et Archwell pour commentaires. Les deux ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été contactés par Newsweek.

Cela survient quelques jours seulement après qu’un initié a déclaré: « On a un peu l’impression que Harry devient incontrôlable et que tout ne va pas bien.

« Les membres de sa famille s’inquiètent de la façon dont il s’en sort et de sa détermination à continuer à mener des batailles juridiques. »

La réputation de la famille royale a récemment atteint son plus bas niveau alors que le juge Fancourt a fustigé son « cas factuel incohérent » et a rejeté sa plainte pour piratage téléphonique contre The Sun.

Le duc de Sussex et sa femme Meghan, 41 ans, ont été qualifiés de « f ***** g escrocs » par un dirigeant de Spotify le mois dernier alors que la société abandonnait son contrat de podcast de 15 millions de livres sterling après une série.